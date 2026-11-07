Da amici a innamorati: su Prime Video è approdata la serie romance che la Francia ama da 6 anni

Pubblicazione: 07 novembre alle 15:15

Ci sono storie che nascono da un incontro inaspettato, da una notte in cui il destino decide di mescolare le carte. Campus Drivers, la nuova serie romance francese approdata su Prime Video il 6 novembre, racconta proprio questo: cosa succede quando due mondi che non avrebbero mai dovuto incrociarsi si scontrano in una convivenza forzata dal caso. La serie, composta da sei episodi tutti disponibili in streaming si inserisce nel filone delle storie New Adult, quel territorio narrativo che esplora la crescita personale attraverso le relazioni sentimentali, i primi amori adulti, le paure dell'impegno e le cicatrici del cuore. Un genere che sta trovando sempre più spazio nelle produzioni streaming, intercettando un pubblico trasversale che va ben oltre i confini anagrafici dei suoi protagonisti.





. Lane, interpretato da Baptiste Masseline, è il ragazzo che tutti conoscono: affascinante, popolare, creatore di Campus Drivers, l'app più utilizzata dagli studenti per spostarsi in auto d'epoca.. Dall'altra parte c'è Lois, il cui volto è quello di Carmen Kassovitz, figlia del noto regista e attore francese Mathieu Kassovitz. Lois arriva al campus felicemente fidanzata con Max, pronta a vivere l'esperienza universitaria insieme al ragazzo che ama da sempre. Ma quando lui improvvisamente la lascia, il suo mondo crolla.È nel cuore della notte che succede l'imprevisto:. Da quell'incontro scatta una scintilla che nessuno dei due aveva previsto, un'attrazione impossibile da ignorare che li costringe a fare i conti con se stessi. Lane deve trovare il coraggio di mettersi in gioco davvero, di andare oltre la facciata del ragazzo sicuro di sé.. Il fenomeno editoriale che sta dietro a Campus Drivers merita una riflessione.. Ogni volume si concentra su una coppia diversa del gruppo di studenti, creando un universo narrativo interconnesso che i fan hanno imparato ad amare.

In Italia, la casa editrice Il Castoro ha pubblicato tre dei cinque libri: Supermad, Bookboyfriend e Crashtest, mentre Love Machine e Good Luke completano la serie originale francese. Ciascun titolo esplora dinamiche diverse ma sempre legate al mondo New Adult: relazioni complicate, crescita personale, paure da superare, famiglie complesse. La scelta di Prime Video di puntare su Campus Drivers si inserisce in una strategia più ampia di intercettare il pubblico appassionato di romance. Dopo il successo di Off Campus, altra serie ambientata nel mondo universitario, la piattaforma sembra voler consolidare questo filone. Il pubblico New Adult, spesso sottovalutato, rappresenta in realtà una nicchia fedele e appassionata, capace di generare discussioni sui social, fan art, teorie sulle puntate successive. Sono spettatori che non si limitano a guardare: commentano, condividono, creano comunità.





La vera domanda è se Campus Drivers riuscirà a emergere nel mare magnum delle produzioni romance che affollano le piattaforme. Ogni mese escono decine di serie simili, tutte in competizione per gli stessi minuti di attenzione degli spettatori.: serve autenticità nei personaggi, dialoghi credibili, una chimica palpabile tra gli attori, una regia che sappia alternare momenti intimi a sequenze corali. Non servono supereroi o colpi di scena impossibili:che può nascere quando il destino decide di fare il suo gioco.