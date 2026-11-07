Angelo Pintus da Vigevano a Prime Video: 90 minuti di risate sulla paternità che nessuno ti racconta

Pubblicazione: 07 novembre alle 12:00

Venerdì 6 marzo 2026 il palaElachem di Vigevano ha accolto Angelo Pintus con il suo nuovo spettacolo "Nabana", ora approdato su Prime Video. Dopo il successo degli scorsi tour, il comico triestino torna sul palco con un show che mescola la sua consueta energia esplosiva con una nuova profondità narrativa, quella che solo la paternità può regalare. Nato a Trieste il 21 maggio 1975, Pintus ha costruito negli anni una carriera solida grazie al suo stile inconfondibile: un mix di improvvisazione fulminante, imitazioni azzeccate e un'ironia fisica che trasforma ogni battuta in un piccolo evento teatrale. La sua popolarità è esplosa grazie agli spettacoli portati in giro per l'Italia e poi approdati su televisione e piattaforme streaming, conquistando un pubblico trasversale che apprezza la sua capacità di raccontare il quotidiano senza filtri.





. Lo spettacolo, della durata di circa 90 minuti, esplora cone le sfide della vita contemporanea. Ma il cuore pulsante del nuovo show è senza dubbio la paternità.. Il suo modo di descrivere il figlio come un "diavolo della Tasmania sempre affamato e in movimento" è già diventato un marchio di fabbrica del tour, un'immagine che ogni genitore italiano può riconoscere e che strappa risate liberatorie.quello di chi osserva con stupore e tenerezza un mondo che credeva di conoscere e che invece. Le notti insonni, i capricci incomprensibili, la negoziazione continua con un piccolo dittatore domestico: tutto diventa materiale comico prezioso nelle mani di un professionista che sa trasformare la frustrazione in spettacolo.: le relazioni di coppia con le loro incomprensioni quotidiane, le assurdità della società contemporanea, le piccole battaglie che tutti combattiamo ogni giorno contro la tecnologia, la burocrazia, le convenzioni sociali.

Il talento nell'improvvisazione rimane uno dei punti di forza dello spettacolo. Pintus sa leggere il pubblico, interagire con la platea, trasformare un commento casuale in un momento di comicità spontanea che rende ogni replica unica. È questa capacità di stare sul palco con naturalezza, di creare un rapporto diretto con chi siede in sala, che lo distingue nel panorama della stand-up comedy italiana. In un'epoca in cui la comicità italiana si divide spesso tra cinismo disincantato e leggerezza fine a se stessa, Pintus trova un equilibrio interessante: fa ridere senza rinunciare a dire qualcosa di vero sulla condizione umana. Le sue battute sulla paternità non sono solo gag, sono piccoli ritratti di verità che ogni genitore ha vissuto almeno una volta, raccontati con quell'esagerazione scenica che trasforma l'esperienza personale in momento collettivo.





Pintus non si limita a far ridere: accompagna il pubblico in un viaggio attraverso. Per chi ancora non lo conoscesse, "Nabana" rappresenta un'ottima porta d'ingresso nel mondo di Angelo Pintus. Per chi invece lo segue da anni,