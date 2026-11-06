Off Campus torna nel 2027: cosa possiamo aspettarci dalla stagione 2 della serie più vista di Prime Video

Pubblicazione: 06 novembre alle 09:43

Amazon Prime Video ha ufficialmente annunciato la data di debutto della seconda stagione di Off Campus, la serie YA che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il ritorno è fissato per il 28 aprile 2027, e questa volta i riflettori saranno puntati sulla complessa relazione tra Allie Hayes, interpretata da Mika Abdalla, e Dean Di Laurentis, ruolo affidato a Stephen Kalyn. La prima stagione, lanciata nel maggio 2026, ha segnato un record storico per la piattaforma.

, diventando il debutto di stagione più visto nella storia del servizio streaming. Un successo che, pur con metriche non del tutto trasparenti sul concetto di "reach", testimonia l'impatto immediato della serie sul pubblico giovane adulto. Tratta dalla serie di romanzi Off Campus firmati da Elle Kennedy, la produzione seguee delle donne che gravitano attorno a questi atleti.

Un intreccio di amore, delusioni e scoperta di sé, dove le amicizie profonde e i legami duraturi si forgiano mentre i protagonisti affrontano le complessità del passaggio all'età adulta. Il cast della seconda stagione conferma i volti già noti della prima: accanto ad Abdalla e Kalyn ritroviamo Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks e India Fowler. In ruoli ricorrenti torneranno Julia Sarah-Stone, Khobe Clarke, Miles Gutierrez-Riley e Philipa Soo, mentre Charlie Evans e Shay Rudolph parteciperanno come guest star.

La scelta di focalizzare la seconda stagione sulla storia di Allie e Dean rappresenta un cambio di prospettiva rispetto al focus iniziale, promettendo di esplorare nuove dinamiche relazionali all'interno dell'universo narrativo già consolidato. I fan dovranno attendere ancora diversi mesi per scoprire come si evolverà questa relazione e quali sfide attendono i protagonisti dentro e fuori dalla pista di ghiaccio.





Con l'appuntamento fissato per la primavera 2027,, sfruttando una base di fan già consolidata e, che continuano a riscuotere successo nelle classifiche di vendita internazionali.