Da videogioco ad anime cult: torna su Netflix la miglior serie di fantascienza dai tempi di Blade Runner

Pubblicazione: 15 novembre alle 17:00

Dopo quattro lunghi anni di silenzio, Netflix ha finalmente riacceso le luci al neon di Night City. Cyberpunk: Edgerunners 2 è arrivato sulla piattaforma il 20 ottobre 2026, e il pubblico mondiale non ha perso tempo: nel giro di poche ore dalla premiere, la serie anime è schizzata al primo posto delle classifiche globali, per poi stabilizzarsi al secondo, superata soltanto da Below. Un ritorno col botto per uno dei franchise sci-fi più apprezzati del catalogo Netflix. La prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners aveva lasciato il segno in modo indelebile. Vincitrice del premio Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards del 2023 e capace di ottenere un raro 100% di consenso dalla critica su Rotten Tomatoes, l'opera firmata Studio Trigger e CD Projekt Red aveva raccontato l'ascesa e la tragica caduta di David Martinez con una potenza narrativa che aveva colpito dritto allo stomaco milioni di spettatori.

Tornare su quegli stessi binari emotivi non era certo un'impresa semplice, ma a giudicare dalle prime reazioni, Night City ha ancora molte storie da raccontare. Secondo i dati di FlixPatrol, il tracker specializzato nelle classifiche streaming,, lasciandosi alle spalle titoli di peso come The Diplomat stagione 4 e The Trap. Il successo immediato era in parte prevedibile: quattro anni sono un'eternità per una fanbase devota, e la curiosità di tornare nelle strade sporche e luminose della città del futuro era palpabile.. I dati ufficiali settimanali di Netflix forniranno un quadro più preciso della tenuta dell'anime nel tempo.Dal punto di vista narrativo,. Niente ascesa fulminante di un ragazzo di strada: questa volta la storia segue Weak Kingsley, un mercenario veterano che una volta rispondeva al nome di King.ma è costretto a rinunciare al suo hardware da combattimento per evitare un crollo definitivo. Per chi aveva costruito la propria reputazione sull'essere pericoloso, perdere quel vantaggio in una città dove il potere determina chi vale la pena tenere in vita è un colpo devastante. King non è l'unico emarginato a cercare il proprio posto in un mondo che non lascia spazio ai deboli.

Roman Carax vuole catturare la vita reale con una vecchia telecamera analogica, un'ossessione quasi romantica in una metropoli dipendente dai braindance, registrazioni neurali che permettono di vivere le esperienze altrui. D è consumato dalla vendetta dopo aver perso il suo clan. Talia Yang, invece, fugge dal suo passato corporativo e finisce risucchiata nell'universo violento della gang Maelstrom, dove il chrome pesante non è un'opzione ma una necessità. Le loro storie si intrecciano attraverso le cicatrici che Night City lascia su chiunque ci passi, e la relazione tra King e Talia diventa il cuore emotivo della stagione. Il sequel non colpisce con la stessa immediatezza della storia di David e Lucy, ma ha un suo modo di affrontare temi come la sopravvivenza, la vendetta e cosa rimane di una persona quando le viene strappato via ciò che la definiva.

. Edgerunners 2 non risparmia i colpi emotivi, lasciando gli spettatori emotivamente provati anche mentre porta il franchise in una direzione nuova., design visivo mozzafiato e scrittura capace di scavare nelle emozioni più profonde.. I primi dati sono incoraggianti, e la decisione di spostare il focus su personaggi nuovi, con storie diverse ma ugualmente radicate nella filosofia cyberpunk, sembra pagare. Night City non ha ancora finito di raccontare le sue tragedie al neon.