Netflix sfida Rambo e Liam Neeson: il film action indonesiano che sta scalando le classifiche

Pubblicazione: 14 novembre alle 19:00

Netflix ha trovato la sua prossima potenziale bomba action. Dopo anni passati a sfornare thriller d'azione che hanno conquistato il pubblico globale, la piattaforma di streaming punta su Never Surrender, un film indonesiano che promette di ridefinire il concetto di eroe d'azione invecchiato. E stavolta, il protagonista non è un ex agente segreto qualunque: è un nonno con un passato violento che deve proteggere i nipoti da un'invasione di criminali spietati.





e del suo Rambo, mae la sua ormai leggendaria serie Taken. La differenza? Qui il protagonista non deve salvare una figlia rapita a Parigi, ma difendere la propria casa e i propri nipoti in un remoto villaggio indonesiano. E lo fa con una ferocia che farebbe impallidire John Rambo nella giungla vietnamita.Diretto da Sidharta Tata, regista emergente indonesiano noto per la serie crime Pertaruhan e il mash-up zombie-action Zona Merah, Never Surrender arriva dal paese che ha dato i natali alla saga di The Raid, probabilmente la serie action più influente degli ultimi quindici anni. Non è un dettaglio da poco:, e il nuovo film promette di portare avanti quella tradizione con "coreografie ad alta ottano bilanciate con un nucleo emotivo", come promette Netflix stessa.

Never Surrender fa parte di una strategia più ampia di Netflix in Indonesia. La piattaforma ha annunciato una serie di produzioni indonesiane per il 2025, spaziando tra generi diversi: dalla commedia romantica Made With Love al coming-of-age Me Before Me, dalla fantasy K-pop Night Shift for Cuties al thriller Secrets del pluripremiato Ravi Bharwani. Netflix ha dichiarato di voler "approfondire le collaborazioni con produttori e creatori indonesiani" e di offrire "una piattaforma globale per storie indonesiane magnificamente realizzate".



