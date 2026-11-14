Netflix sfida Rambo e Liam Neeson: il film action indonesiano che sta scalando le classifiche
Netflix lancia il film action indonesiano con un nonno ex soldato che sfida Rambo e Taken.
Netflix ha trovato la sua prossima potenziale bomba action. Dopo anni passati a sfornare thriller d'azione che hanno conquistato il pubblico globale, la piattaforma di streaming punta su Never Surrender, un film indonesiano che promette di ridefinire il concetto di eroe d'azione invecchiato. E stavolta, il protagonista non è un ex agente segreto qualunque: è un nonno con un passato violento che deve proteggere i nipoti da un'invasione di criminali spietati.
Diretto da Sidharta Tata, regista emergente indonesiano noto per la serie crime Pertaruhan e il mash-up zombie-action Zona Merah, Never Surrender arriva dal paese che ha dato i natali alla saga di The Raid, probabilmente la serie action più influente degli ultimi quindici anni. Non è un dettaglio da poco: l'Indonesia ha dimostrato di sapere come si costruiscono coreografie di combattimento che lasciano il segno, e il nuovo film promette di portare avanti quella tradizione con "coreografie ad alta ottano bilanciate con un nucleo emotivo", come promette Netflix stessa.
Never Surrender fa parte di una strategia più ampia di Netflix in Indonesia. La piattaforma ha annunciato una serie di produzioni indonesiane per il 2025, spaziando tra generi diversi: dalla commedia romantica Made With Love al coming-of-age Me Before Me, dalla fantasy K-pop Night Shift for Cuties al thriller Secrets del pluripremiato Ravi Bharwani. Netflix ha dichiarato di voler "approfondire le collaborazioni con produttori e creatori indonesiani" e di offrire "una piattaforma globale per storie indonesiane magnificamente realizzate".
La domanda ora è: il pubblico globale è pronto ad abbracciare un nuovo archetipo dell'eroe invecchiato ma letale? Rambo aveva la giungla vietnamita e i traumi della guerra. Liam Neeson in Taken aveva Parigi e una figlia rapita. Il protagonista di Never Surrender ha un villaggio remoto, dei nipoti da proteggere e un passato che probabilmente è meglio lasciare sepolto. Ma quando i criminali bussano alla porta, quel passato torna a galla con tutta la sua violenza necessaria.