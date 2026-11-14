Un alieno torna dal suo amico dopo 20 anni: su Netflix il commovente film che sfida ET di Spielberg

Pubblicazione: 14 novembre alle 17:45

Ci sono amicizie che non invecchiano mai, anche quando scompaiono senza spiegazioni. Allen, il nuovo film Netflix arrivato il 12 novembre 2026, racconta proprio questo: il legame indissolubile tra un uomo e l'alieno che ha segnato la sua infanzia, tornato vent'anni dopo con un segreto potenzialmente pericoloso. Prodotto da Ludo Studio, la casa di produzione australiana dietro il fenomeno animato Bluey, questo lungometraggio segna però una svolta radicale: niente animazione, nessun cane antropomorfo, ma attori in carne e ossa, effetti speciali e una storia che mescola fantascienza, commedia e riflessione sulla difficoltà di crescere.





, il piccolo Petey Burns vive a Coolum, una tranquilla cittadina costiera del Queensland. Una notte d'estate vede una scia luminosa attraversare il cielo e decide di seguirla fino a una caletta nascosta, dove. Tra i due nasce un'amicizia fatta di giochi, avventure e piccoli segreti, condivisa anche con gli amici Carly e Jaden. Quell'estate sembra destinata a durare per sempre, finché una notte un fascio di luce riporta Allen nello spazio, lasciando Petey solo sulla spiaggia, senza risposte.. Ora adulto, interpretato da T.J. Power, vive ancora nella casa della sua infanzia, guarda ossessivamente le vecchie videocassette e passa le notti cercando un modo per contattare l'amico extraterrestre. Sul tetto ha costruito un complicato dispositivo per inviare nello spazio una melodia di quattro note, la stessa che ricorda dall'astronave di Allen. Ogni anniversario della scomparsa ripete il segnale, convinto che prima o poi riceverà una risposta. Intanto chi gli sta vicino è andato avanti: Jaden e Carly si sono sposati e aspettano il loro primo figlio, mentre Petey continua a inseguire il passato.

Poi accade ciò che ha atteso per due decenni: Allen torna sulla Terra. Il ricongiungimento, però, non è semplice come Petey aveva immaginato. L'arrivo dell'alieno sconvolge gli equilibri familiari e attira l'attenzione delle autorità locali, costringendo il protagonista a confrontarsi con una realtà che non coincide necessariamente con i suoi ricordi. Il trailer diffuso a fine ottobre mostra l'incontro sulla costa australiana e chiarisce un punto importante: Allen è proprio un alieno, non il nome di un essere umano. La natura esatta del segreto che porta con sé rimane invece da scoprire alla visione.





. L'attore ha raccontato di aver affrontato il ruolo prendendo completamente sul serio l'affetto del protagonista per l'alieno, anche nelle situazioni più assurde. È proprio questo legame a dare credibilità alla componente fantastica del film. Edward O'Sullivan interpreta invece Petey da bambino nelle sequenze ambientate nel 1998.. Può manipolare la luce e animare oggetti apparentemente privi di vita. Il suo design è stato sviluppato dalla società australiana FormationFX, guidata da Steve Boyle, attraverso centinaia di bozzetti e diverse versioni. Per definirne l'aspetto, i creatori hanno preso spunto da animali reali: il sorriso di un geco, la pelle traslucida di una raganella e i tratti morbidi del muso di un cucciolo di ippopotamo.





