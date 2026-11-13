Magic: The Gathering, Netflix svela finalmente Planeswalker: la serie animata si mostra dopo anni di attesa
Netflix svela le prime immagini di Planeswalker, la nuova serie animata di Magic: The Gathering in arrivo nel 2027 dopo anni di attesa e cambiamenti creativi.
Dopo anni di attesa, cambiamenti creativi e pochissime informazioni concrete, Magic: The Gathering è finalmente pronto a conquistare Netflix. La piattaforma streaming ha mostrato una prima anticipazione di Planeswalker, la nuova serie animata ambientata nell'universo del celebre gioco di carte collezionabili. E questa volta c'è anche un'indicazione precisa sul debutto: l'uscita è prevista nel corso del 2027. L'annuncio è stato accompagnato da un breve messaggio che sembra voler anticipare l'atmosfera della produzione: “Ogni grande storia comincia con una scintilla”.
Il progetto era stato annunciato inizialmente nel giugno 2019, quando Netflix aveva rivelato una collaborazione con Hasbro e Wizards of the Coast per produrre una serie animata supervisionata dai fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'obiettivo era raccontare una storia originale ambientata nel Multiverso di Magic, concentrandosi sui suoi personaggi più rappresentativi. Negli anni successivi, tuttavia, lo sviluppo ha attraversato diversi cambiamenti, fino a una vera e propria revisione creativa.
La svolta è arrivata nel settembre 2024, quando Netflix ha annunciato che Terry Matalas, conosciuto per il suo lavoro su Star Trek: Picard e 12 Monkeys, avrebbe assunto il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Accanto a lui è stato coinvolto anche Patrick Osborne, regista premiato con l'Oscar per il cortometraggio animato Feast, incaricato di contribuire alla direzione artistica del progetto. Matalas aveva spiegato quanto fosse entusiasta di poter lavorare a un universo narrativo così ricco, sottolineando la possibilità di raccontare storie capaci di attraversare mondi completamente differenti, popolati da personaggi dotati di poteri straordinari.
Per il momento, tuttavia, Netflix non ha chiarito quali personaggi saranno effettivamente protagonisti di Planeswalker, né ha diffuso una sinossi completa della nuova produzione. Rimangono da conoscere anche il numero degli episodi, il cast vocale e la data precisa della première. Il progetto animato non è inoltre l'unico adattamento audiovisivo di Magic: The Gathering attualmente in lavorazione. Nel febbraio 2025, infatti, Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment hanno annunciato lo sviluppo di un universo cinematografico e televisivo live-action dedicato al franchise, con l'intenzione di partire da un lungometraggio.
Proprio nei primi giorni di novembre 2026 è emersa un'altra novità importante: Maya Hawke, conosciuta soprattutto per Stranger Things, è entrata nel cast del film live-action, diretto da Matt Johnson. Il suo ruolo non è stato ancora rivelato e, al momento, non sono stati annunciati collegamenti narrativi ufficiali tra questa produzione e la serie Netflix. Il 2027 potrebbe quindi diventare un anno particolarmente importante per gli appassionati di Magic, anche considerando le nuove espansioni del gioco di carte già annunciate da Wizards of the Coast.