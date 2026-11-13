Magic: The Gathering, Netflix svela finalmente Planeswalker: la serie animata si mostra dopo anni di attesa

Pubblicazione: 13 novembre alle 21:05

Dopo anni di attesa, cambiamenti creativi e pochissime informazioni concrete, Magic: The Gathering è finalmente pronto a conquistare Netflix. La piattaforma streaming ha mostrato una prima anticipazione di Planeswalker, la nuova serie animata ambientata nell'universo del celebre gioco di carte collezionabili. E questa volta c'è anche un'indicazione precisa sul debutto: l'uscita è prevista nel corso del 2027. L'annuncio è stato accompagnato da un breve messaggio che sembra voler anticipare l'atmosfera della produzione: “Ogni grande storia comincia con una scintilla”.

Una frase che richiama il ruolo della magia nel mondo creato dae che accompagna il primo sguardo al progetto, destinato a portare sul piccolo schermo uno degli universi fantasy più vasti e popolari degli ultimi trent'anni. Planeswalker rappresenta un nuovo passo nell'espansione dioltre il mondo dei giochi, anche se la strada che ha portato alla realizzazione della serie è stata decisamente più complicata del previsto.

Il progetto era stato annunciato inizialmente nel giugno 2019, quando Netflix aveva rivelato una collaborazione con Hasbro e Wizards of the Coast per produrre una serie animata supervisionata dai fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'obiettivo era raccontare una storia originale ambientata nel Multiverso di Magic, concentrandosi sui suoi personaggi più rappresentativi. Negli anni successivi, tuttavia, lo sviluppo ha attraversato diversi cambiamenti, fino a una vera e propria revisione creativa.

The first peek at PLANESWALKER, a new animated series based on Magic: The Gathering coming to Netflix in 2027. The series will chronicle the fierce clash between the formidable mages known as Planeswalkers. At the center is Chandra, a volatile pyromancer hunted for her gifts and haunted by her past. — Netflix (@netflix) November 13, 2026

La svolta è arrivata nel settembre 2024, quando Netflix ha annunciato che Terry Matalas, conosciuto per il suo lavoro su Star Trek: Picard e 12 Monkeys, avrebbe assunto il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Accanto a lui è stato coinvolto anche Patrick Osborne, regista premiato con l'Oscar per il cortometraggio animato Feast, incaricato di contribuire alla direzione artistica del progetto. Matalas aveva spiegato quanto fosse entusiasta di poter lavorare a un universo narrativo così ricco, sottolineando la possibilità di raccontare storie capaci di attraversare mondi completamente differenti, popolati da personaggi dotati di poteri straordinari.

Al centro dell'adattamento ci saranno proprio, figure fondamentali nella mitologia di. Si tratta di potenti individui capaci di viaggiare tra i diversi piani di esistenza che compongono, ciascuno caratterizzato da creature, civiltà, conflitti e forme di magia differenti. Questa particolare struttura narrativa potrebbe consentire alla serie di, passando da regni fantasy tradizionali a mondi decisamente più oscuri e imprevedibili. Il gioco originale, creato da, ha costruito nel corso dei decenni una mitologia sempre più articolata, introducendo personaggi come Jace Beleren, Chandra Nalaar, Liliana Vess e Ajani Criniera d'Oro, diventati alcuni dei volti più riconoscibili del franchise.

Per il momento, tuttavia, Netflix non ha chiarito quali personaggi saranno effettivamente protagonisti di Planeswalker, né ha diffuso una sinossi completa della nuova produzione. Rimangono da conoscere anche il numero degli episodi, il cast vocale e la data precisa della première. Il progetto animato non è inoltre l'unico adattamento audiovisivo di Magic: The Gathering attualmente in lavorazione. Nel febbraio 2025, infatti, Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment hanno annunciato lo sviluppo di un universo cinematografico e televisivo live-action dedicato al franchise, con l'intenzione di partire da un lungometraggio.

Magic- The Gathering - Planeswalker, fonte: Netflix

Proprio nei primi giorni di novembre 2026 è emersa un'altra novità importante: Maya Hawke, conosciuta soprattutto per Stranger Things, è entrata nel cast del film live-action, diretto da Matt Johnson. Il suo ruolo non è stato ancora rivelato e, al momento, non sono stati annunciati collegamenti narrativi ufficiali tra questa produzione e la serie Netflix. Il 2027 potrebbe quindi diventare un anno particolarmente importante per gli appassionati di Magic, anche considerando le nuove espansioni del gioco di carte già annunciate da Wizards of the Coast.

Con il primo sguardo a Planeswalker, Netflix conferma comunque che il progetto animato continua il proprio percorso verso il debutto, dopo un'attesa durata diversi anni. Resta ora da capire quando arriverà il primo trailer completo e quali storie del Multiverso prenderanno vita sullo schermo. Per i fan di Magic: The Gathering, l'appuntamento è fissato al 2027.