Da Bastardi senza gloria di Tarantino al tribunale: su Netflix, il film con l'avvocato più insolito di sempre

Pubblicazione: 13 novembre alle 18:00

Ci sono scene che restano impresse. Quelle in cui un uomo, apparentemente al controllo di tutto, perde letteralmente i sensi davanti a una corte, e dalla tasca della sua giacca elegante rotola fuori un sacchetto di cocaina. È così che si apre The Good Lawyer, il film francese diretto da Tristan Séguéla che Netflix ha portato nel suo catalogo dopo la presentazione fuori concorso al Festival di Venezia dello scorso anno. Un'immagine potente, cruda, che non lascia spazio a fraintendimenti: Léonard Landry, l'avvocato interpretato da Laurent Lafitte, è un disastro ambulante. I primi cinque minuti del film, prima ancora dei titoli di testa, ci mostrano un uomo in preda a un'agitazione frenetica. Léonard sniffa cocaina compulsivamente mentre cerca di destreggiarsi tra due casi con udienze programmate nello stesso momento.

Entrambi coinvolgono trafficanti di droga, clienti che manipola attraverso trucchi poco etici e del tutto contrari alla deontologia professionale.. Il film potrebbe essere un legal thriller classico, ma sceglie un'altra strada., ma funziona meglio quando abbraccia completamente la sua natura di racconto intimista sulla dipendenza e sulla fatica di cambiare., ma appena completato il periodo minimo obbligatorio, se ne va. La sua ossessione diventa trovare qualcuno che lo rappresenti nel procedimento disciplinare che potrebbe costargli definitivamente la licenza.

La prima scelta è Iris Saint-Didier, interpretata da Mélanie Laurent, un'ex collega e compagna che però non vuole avere nulla a che fare con lui. È a questo punto che entra in scena il caso africano, una vicenda complessa che coinvolge una multinazionale francese implicata in un massacro. Un caso controverso, eticamente scivoloso, che offre a Léonard l'opportunità di riavvicinarsi a Iris, che lavora proprio come consulente legale per quella corporation. Il protagonista accetta l'incarico con un obiettivo chiaro: mettere insieme un caso che permetta all'azienda di uscirne pulita, ottenere un risarcimento per il cliente e, soprattutto, convincere Iris a rappresentarlo. Come prevedibile, nulla va secondo i piani.

Accanto a Léonard lavora Noé, un giovane praticante interpretato da Anthony Bajon, inesperto ma determinato. Il ragazzo diventa rapidamente qualcosa di più di un semplice assistente: rappresenta un punto di riferimento morale, un sostegno fondamentale nella battaglia quotidiana contro le tentazioni. E le tentazioni, nel film di Séguéla, si presentano con una persistenza quasi comica, ogni volta che Léonard sembra aver trovato un equilibrio precario. In un certo senso, The Good Lawyer diventa anche una storia di formazione per Noé, il cui ruolo cresce progressivamente man mano che la narrazione avanza. Ma è Lafitte a tenere in piedi l'intera costruzione con una performance notevole. Il suo Léonard è un avvocato iperattivo, determinato a sfondare ogni ostacolo con la forza bruta della sua intelligenza e della sua esperienza.

, eppure completamente inconsapevole di star semplicemente ripetendo gli stessi schemi autodistruttivi.. Ed è proprio in questa dimensione che The Good Lawyer funziona meglio: come la storia di un uomo convinto di poter gestire tutto da solo, che impiega un tempo lunghissimo per capire che, senza l'aiuto degli altri, potrebbe non riuscire a combinare granché.. Sarà faticosa, piena di ricadute, costruita giorno per giorno.. Laurent Lafitte, volto noto del cinema transalpino, offre una prova intensa, capace di rendere credibile un personaggio che sulla carta potrebbe risultare semplicemente antipatico.che avrebbe potuto essere soltanto funzionale alla trama. The Good Lawyer è il ritratto di una caduta e di un tentativo di risalita, raccontato con uno sguardo lucido e privo di pietismi.