Mercoledì, una sorpresa per i fan della serie Netflix con Jenna Ortega: Nevermore torna in una nuova veste

Pubblicazione: 14 novembre alle 08:45

Mercoledì si prepara a tornare in una veste completamente diversa, e questa volta non sarà necessario accendere Netflix per immergersi nelle atmosfere gotiche della Nevermore Academy. La seconda stagione della popolarissima serie con Jenna Ortega riceverà infatti un adattamento ufficiale in forma di romanzo, permettendo ai fan di rivivere le avventure della giovane Addams attraverso le pagine di un libro. E ora sappiamo anche quando arriverà: l'uscita è fissata al 6 luglio 2027.

Il progetto si intitolae sarà pubblicato da Random House Books for Young Readers, casa editrice appartenente al gruppo. A firmare l'adattamento sarà, insieme agli sceneggiatori della serie televisiva, con l'obiettivo di riportare su carta i misteri, i personaggi e le atmosfere che hanno conquistato milioni di spettatori. La notizia è stata confermata direttamente dal catalogo ufficiale dell'editore, dove il libro è già disponibile per il preordine.

Il romanzo sarà composto da 368 pagine e verrà distribuito in diversi formati, tra cui un'edizione con copertina rigida, un ebook e un audiolibro. Negli Stati Uniti, il prezzo annunciato per l'edizione cartacea è di 19,99 dollari, mentre quella digitale costerà 10,99 dollari. Per il momento, tuttavia, non è stata confermata una pubblicazione in lingua italiana. La data del 6 luglio riguarda quindi l'edizione originale inglese, che risulta prenotabile anche attraverso alcuni rivenditori internazionali.

Mercoledì, fonte: Netflix

Ma cosa racconterà esattamente questo nuovo libro? Secondo la descrizione ufficiale, la storia riporterà i lettori tra i corridoi della Nevermore Academy, dove Mercoledì Addams dovrà affrontare nuovi nemici, vecchie conoscenze e un altro inquietante mistero soprannaturale. Il romanzo ripercorrerà gli eventi della seconda stagione, mantenendo il carattere sarcastico e l'umorismo macabro della protagonista. Non si tratta quindi di una storia completamente inedita o di un seguito ambientato dopo il finale della seconda stagione, ma di una trasposizione letteraria degli avvenimenti già raccontati sul piccolo schermo.

Resta da scoprire quanto spazio verrà dedicato ai pensieri dei personaggi, alle descrizioni delle ambientazioni e ai dettagli che, nel passaggio dalla televisione alla narrativa, potrebbero offrire un'esperienza differente. L'operazione, del resto, non rappresenta una novità assoluta per il franchise, visto che nel settembre 2025 era già stato pubblicato, il romanzo della prima stagione scritto da. Il successo della serie ha inoltre spinto Penguin Random House a sviluppare una gamma di pubblicazioni dedicate al mondo della famiglia Addams, tra libri illustrati, ricettari e altri prodotti pensati per i fan.

L'arrivo del secondo romanzo conferma quindi la volontà di ampliare ulteriormente l'universo di Mercoledì anche al di fuori della piattaforma streaming. La seconda stagione, disponibile integralmente su Netflix dal 3 settembre 2025, ha riportato Jenna Ortega nei panni della protagonista, accompagnata da Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e diversi nuovi interpreti. Gli otto episodi hanno approfondito il rapporto tra Mercoledì e la sua famiglia, introducendo nuovi misteri e sviluppando ulteriormente l'universo degli Emarginati. Nel frattempo, l'attenzione degli spettatori è già rivolta alla terza stagione, confermata da Netflix prima ancora dell'uscita della seconda.

Mercoledì, fonte: Netflix

Le riprese dei nuovi episodi sono terminate il 30 settembre 2026, come annunciato ufficialmente dalla piattaforma. Tra le novità più interessanti figura l'ingresso nel cast di Winona Ryder, che ritroverà Jenna Ortega dopo aver condiviso con lei il set di Beetlejuice Beetlejuice. Al momento, Netflix non ha ancora comunicato una data precisa per il debutto della terza stagione, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro dei personaggi. Proprio per questo, il romanzo di Mercoledì 2 potrebbe rappresentare una lettura interessante durante l'attesa dei nuovi episodi, soprattutto per chi desidera tornare a Nevermore e rivivere i misteri della serie con un ritmo diverso.