Speciale Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito
SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
TV

Mercoledì 3, Jenna Ortega anticipa il ruolo di Winona Ryder: il suo personaggio potrebbe sorprendere

Jenna Ortega anticipa nuovi dettagli su Tabitha, il misterioso personaggio di Winona Ryder in Mercoledì 3. Le sue parole sorprendono i fan.

di Alberto Rossi
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Netflix
TV

Mercoledì 3 continua a prendere forma e una delle novità più attese della prossima stagione potrebbe nascondere una sorpresa decisamente particolare. Dopo aver conquistato il pubblico con le prime due stagioni, la serie Netflix con Jenna Ortega si prepara infatti ad accogliere Winona Ryder, che tornerà a collaborare con Tim Burton interpretando un personaggio ancora avvolto nel mistero. E proprio la protagonista dello show ha lasciato trapelare un dettaglio che potrebbe cambiare le aspettative dei fan.

L'attrice, reduce dal successo di Beetlejuice Beetlejuice, ha infatti anticipato qualcosa su Tabitha, il personaggio affidato a Ryder, suggerendo che la sua presenza non sarà esattamente quella che molti spettatori potrebbero immaginare. Intervistata da Entertainment Tonight durante la promozione del suo nuovo film Klara and the Sun, Jenna Ortega ha preferito mantenere il riserbo sulla trama dei nuovi episodi, ma ha comunque fornito una descrizione piuttosto intrigante della misteriosa Tabitha. Secondo quanto raccontato dall'attrice, il personaggio sarà "strano, ma non nel modo tipico della famiglia Addams".

Poche parole, sufficienti però a suggerire che gli sceneggiatori abbiano scelto una direzione meno prevedibile per il ruolo interpretato da Winona Ryder. Dopotutto, considerando la carriera dell'attrice e il suo lungo rapporto professionale con Tim Burton, sarebbe stato naturale immaginarla nei panni di una figura perfettamente inserita nell'universo gotico della serie. La descrizione di Ortega lascia invece intendere che Tabitha potrebbe distinguersi proprio per una forma di eccentricità diversa da quella alla quale il pubblico di Mercoledì è abituato.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

Questo non significa necessariamente che il personaggio sarà un'antagonista o che nasconderà intenzioni pericolose, visto che per il momento Netflix non ha chiarito quale ruolo avrà nella storia, né in che modo entrerà in contatto con la protagonista. La curiosità è alimentata anche da un altro elemento: Winona Ryder e Jenna Ortega hanno già condiviso il set di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Burton nel quale interpretavano rispettivamente Lydia Deetz e sua figlia Astrid. La terza stagione di Mercoledì rappresenterà quindi una nuova occasione per vedere le due attrici lavorare insieme, questa volta all'interno di un universo narrativo che condivide con quello di Beetlejuice il gusto per il macabro, l'ironia e i personaggi fuori dagli schemi.

Lo stesso Tim Burton aveva accolto con entusiasmo l'ingresso di Ryder nel cast, sottolineando quanto fosse felice di ritrovare un'amica e collaboratrice di lunga data in un progetto che riunisce diversi volti importanti della sua carriera, ma Tabitha non sarà l'unica novità destinata ad attirare l'attenzione. La terza stagione introdurrà infatti anche Ofelia Frump, la misteriosa sorella di Morticia Addams, che avrà il volto di Eva Green. Si tratta di un personaggio particolarmente importante per il futuro della serie, soprattutto alla luce degli interrogativi lasciati aperti dal finale della seconda stagione. È fondamentale, però, non confondere le due figure: Winona Ryder interpreterà Tabitha, mentre Eva Green vestirà i panni di Ofelia. Al momento non è stato confermato alcun collegamento diretto tra i rispettivi personaggi.

Tra le altre aggiunte al cast figurano Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, oltre a Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance. Torneranno naturalmente anche diversi protagonisti delle precedenti stagioni, tra cui Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán nei ruoli di Morticia e Gomez Addams. Gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno già anticipato che i nuovi episodi continueranno ad approfondire i segreti della famiglia Addams, ampliando contemporaneamente il mondo della Nevermore Academy e introducendo nuovi studenti e insegnanti.

Winona Ryder in Beetlejuice, fonte°: Warner Bros.

Un percorso che potrebbe rendere la terza stagione particolarmente importante per lo sviluppo della protagonista, soprattutto dopo gli eventi che hanno coinvolto Enid e le rivelazioni sul passato della sua famiglia. Intanto, sul fronte della produzione, è arrivata una notizia incoraggiante: le riprese di Mercoledì 3 si sono ufficialmente concluse il 30 settembre 2026, dopo una lavorazione che ha interessato principalmente l'Irlanda e anche Parigi.

Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita, quindi bisognerà attendere ulteriori comunicazioni per sapere quando i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma. Nel frattempo, le parole di Jenna Ortega hanno aggiunto un nuovo tassello a uno dei misteri più interessanti della prossima stagione. Winona Ryder sembrava la scelta perfetta per interpretare un personaggio tipicamente burtoniano, ma proprio questa aspettativa potrebbe essere destinata a essere ribaltata. E forse è proprio qui che si nasconde la vera sorpresa di Tabitha: in un mondo dove essere strani è praticamente la normalità, riuscire a esserlo in maniera diversa potrebbe rivelarsi molto più significativo di quanto sembri.

Continua a leggere su BadTaste