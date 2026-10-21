Mercoledì 3, Jenna Ortega anticipa il ruolo di Winona Ryder: il suo personaggio potrebbe sorprendere

Pubblicazione: 21 ottobre alle 09:30

Mercoledì 3 continua a prendere forma e una delle novità più attese della prossima stagione potrebbe nascondere una sorpresa decisamente particolare. Dopo aver conquistato il pubblico con le prime due stagioni, la serie Netflix con Jenna Ortega si prepara infatti ad accogliere Winona Ryder, che tornerà a collaborare con Tim Burton interpretando un personaggio ancora avvolto nel mistero. E proprio la protagonista dello show ha lasciato trapelare un dettaglio che potrebbe cambiare le aspettative dei fan.

L'attrice, reduce dal successo di, ha infatti anticipato qualcosa su, il personaggio affidato a, suggerendo che la sua presenza non sarà esattamente quella che molti spettatori potrebbero immaginare. Intervistata da Entertainment Tonight durante la promozione del suo nuovo film Klara and the Sun,ha preferito mantenere il riserbo sulla trama dei nuovi episodi, ma ha comunque fornito una descrizione piuttosto intrigante della misteriosa Tabitha. Secondo quanto raccontato dall'attrice, il personaggio sarà "strano, ma non nel modo tipico della famiglia Addams".

Poche parole, sufficienti però a suggerire che gli sceneggiatori abbiano scelto una direzione meno prevedibile per il ruolo interpretato da Winona Ryder. Dopotutto, considerando la carriera dell'attrice e il suo lungo rapporto professionale con Tim Burton, sarebbe stato naturale immaginarla nei panni di una figura perfettamente inserita nell'universo gotico della serie. La descrizione di Ortega lascia invece intendere che Tabitha potrebbe distinguersi proprio per una forma di eccentricità diversa da quella alla quale il pubblico di Mercoledì è abituato.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

Questo non significa necessariamente che il personaggio sarà un'antagonista o che nasconderà intenzioni pericolose, visto che per il momento Netflix non ha chiarito quale ruolo avrà nella storia, né in che modo entrerà in contatto con la protagonista. La curiosità è alimentata anche da un altro elemento: Winona Ryder e Jenna Ortega hanno già condiviso il set di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Burton nel quale interpretavano rispettivamente Lydia Deetz e sua figlia Astrid. La terza stagione di Mercoledì rappresenterà quindi una nuova occasione per vedere le due attrici lavorare insieme, questa volta all'interno di un universo narrativo che condivide con quello di Beetlejuice il gusto per il macabro, l'ironia e i personaggi fuori dagli schemi.

Loaveva accolto con entusiasmo l'ingresso di, sottolineando quanto fosse felice di ritrovare un'amica e collaboratrice di lunga data in un progetto che riunisce diversi volti importanti della sua carriera, manon sarà l'unica novità destinata ad attirare l'attenzione. La, la misteriosa sorella di Morticia Addams, che avrà il volto di Eva Green. Si tratta di un personaggio particolarmente importante per il futuro della serie, soprattutto alla luce degli interrogativi lasciati aperti dal finale della. È fondamentale, però, non confondere le due figure: Winona Ryder interpreterà Tabitha,. Al momento non è stato confermato alcun collegamento diretto tra i rispettivi personaggi.

Tra le altre aggiunte al cast figurano Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, oltre a Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance. Torneranno naturalmente anche diversi protagonisti delle precedenti stagioni, tra cui Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán nei ruoli di Morticia e Gomez Addams. Gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno già anticipato che i nuovi episodi continueranno ad approfondire i segreti della famiglia Addams, ampliando contemporaneamente il mondo della Nevermore Academy e introducendo nuovi studenti e insegnanti.

Winona Ryder in Beetlejuice, fonte°: Warner Bros.

Un percorso che potrebbe rendere la terza stagione particolarmente importante per lo sviluppo della protagonista, soprattutto dopo gli eventi che hanno coinvolto Enid e le rivelazioni sul passato della sua famiglia. Intanto, sul fronte della produzione, è arrivata una notizia incoraggiante: le riprese di Mercoledì 3 si sono ufficialmente concluse il 30 settembre 2026, dopo una lavorazione che ha interessato principalmente l'Irlanda e anche Parigi.