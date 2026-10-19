Mike Flanagan e la sua serie su Netflix (cancellata troppo presto) che unisce Stranger Things e Mercoledì

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:30

Quando si parla di fenomeni seriali su Netflix, Stranger Things rappresenta l'apice: un mix perfetto di nostalgia anni Ottanta, mistero soprannaturale e drammi adolescenziali che ha definito un'epoca dello streaming. Dopo il finale della serie, avvenuto nel gennaio 2026, dieci anni dopo il debutto, il catalogo della piattaforma si è affollato di tentativi più o meno riusciti di replicarne la formula magica. Da I Am Not Okay With This a Locke & Key, passando per Goosebumps su Hulu e Paper Girls su Prime Video, tutti hanno provato a catturare quella stessa scintilla. Anche Below, la nuova serie con Charlie Heaton, viene già promossa come una versione più horror e compatta dello stesso concept. Ma nel 2022, un anno prima che Mercoledì conquistasse il mondo con la sua reinterpretazione gotica della Famiglia Addams firmata Tim Burton, Netflix aveva già in catalogo una serie che riusciva nell'impresa di fondere il meglio di entrambi i mondi. Si chiamava The Midnight Club, portava la firma di Mike Flanagan e rappresentava forse il più riuscito erede spirituale di Stranger Things che la piattaforma abbia mai prodotto.

Eppure, fu cancellata dopo una sola stagione.. Ambientata in una struttura di hospice per adolescenti con malattie terminali, la serie seguiva un gruppo di ragazzi che, consapevoli del poco tempo rimasto, decidevano di incontrarsi ogni notte allo scoccare della mezzanotte per raccontarsi storie dell'orrore. Liberamente ispirata ai romanzi dell'autore Christopher Pike, icona dell'horror young adult degli anni Novanta, la serie vantava un cast di giovani talenti capitanato da Igby Rigney, Iman Benson, Annarah Cymone e la magnetica Ruth Codd nel ruolo di Anya, una paziente tormentata ma dotata di un umorismo nerissimo.. Nelle prime puntate, lo show si presentava come un dramma intimista e straziante sulla morte prematura, interrotto da segmenti horror autoconclusivi: le storie che i protagonisti si raccontavano per distrarsi dalla loro sorte.

Questi racconti nel racconto erano vere e proprie gemme di horror in miniatura, ognuna con il suo stile visivo e narrativo distintivo, che mostravano l'incredibile versatilità di Flanagan come regista. Ma era nel momento in cui gli elementi soprannaturali iniziavano a infiltrarsi nella "realtà" della storia principale che la serie rivelava il suo vero potenziale. Man mano che i membri del club scoprivano dettagli inquietanti sulla struttura che li ospitava e sui misteri che la circondavano, The Midnight Club si trasformava in qualcosa di più complesso: un ibrido perfetto tra il teen drama soprannaturale di Stranger Things e l'atmosfera gotica e scolastica di Wednesday, seppur molto più cupa e ancorata al realismo. A differenza del Nevermore Academy di Mercoledì, l'hospice di Brightcliffe non era tecnicamente una scuola, ma la convivenza forzata di un gruppo di adolescenti in uno spazio claustrofobico creava dinamiche sorprendentemente simili. Amicizie, tensioni, primi amori e rivalità si intrecciavano con un mistero paranormale sempre più fitto, costruendo un equilibrio narrativo che pochi show riescono a raggiungere.

La differenza fondamentale stava nel tono: dove Wednesday manteneva una leggerezza macabra da commedia nera, The Midnight Club non aveva paura di confrontarsi con temi pesanti come la morte, il rimpianto e l'accettazione del proprio destino. Flanagan, già maestro riconosciuto dell'horror con capolavori come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher, aveva concepito The Midnight Club come una serie destinata a durare nel tempo. A differenza delle sue altre produzioni Netflix, tutte miniserie autoconclusive, questa doveva avere un respiro lungo. Il regista aveva pianificato di adattare Remember Me, uno dei romanzi più celebrati di Pike, come storyline principale della seconda stagione. Il finale della prima stagione lasciava in sospeso rivelazioni cruciali sui segreti dell'hospice, preparando il terreno per sviluppi futuri che non avrebbero mai visto la luce.





Nel panorama attuale, dove Netflix continua a cercare il nuovo Stranger Things e Mercoledì si prepara ad andare avanti,. Era una serie che osava mescolare generi in modo audace, che non sottovalutava l'intelligenza del suo pubblico giovane, e che prometteva di evolversi in qualcosa di ancora più ambizioso. Invece, si è unita alla lunga lista di show cancellati prematuramente dalla piattaforma, lasciando i fan con più domande che risposte.Una serie che meritava di raccontare molte più storie prima che calasse il sipario definitivo.