Il treno dell'apocalisse che ha anticipato l'odierna lotta di classe, nel film con Chris Evans su Netflix

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:13

C'è un'immagine che resta impressa dopo aver visto Snowpiercer su Netflix: un treno che sfreccia attraverso distese ghiacciate infinite, portando dentro di sé l'ultimo residuo di umanità. Non è solo fantascienza. È una metafora così potente da sembrare quasi profetica, soprattutto oggi, quando le disuguaglianze sociali non sono mai state così evidenti. Diretto nel 2013 da Bong Joon-ho, il cineasta sudcoreano che anni dopo avrebbe conquistato gli Oscar con Parasite, Snowpiercer è un film d'azione, fantascienza e thriller che va ben oltre il suo genere. È un microcosmo sociale su rotaie, dove ogni vagone rappresenta una classe, dove ogni porta chiusa è un confine invalicabile tra chi ha tutto e chi non ha niente. La storia è ambientata nel 2031. Un esperimento per contrastare il riscaldamento globale è fallito catastroficamente, precipitando il pianeta in una nuova era glaciale che ha sterminato quasi tutta la popolazione. Gli unici sopravvissuti sono i passeggeri dello Snowpiercer, un treno ad alta velocità dotato di un motore a moto perpetuo che fa continuamente il giro del mondo.

Ma la sopravvivenza ha un prezzo: l'ordine sociale.. Più si procede verso la locomotiva, più il treno si trasforma: carrozze con serre lussureggianti, acquari, ristoranti, discoteche. Un mondo parallelo dove i ricchi continuano a vivere come se nulla fosse accaduto, protetti da guardie armate e da una struttura sociale ferrea imposta con violenza.. Insieme a Edgar, il giovane Jamie Bell, e sotto la guida spirituale del veterano Gilliam di John Hurt, Curtis organizza un'insurrezione per attraversare tutte le carrozze del treno, liberare gli oppressi e raggiungere la locomotiva, dove risiede il misterioso Wilford, il creatore dello Snowpiercer, interpretato da un glaciale Ed Harris.. Bong Joon-ho, insieme agli sceneggiatori Kelly Masterson e Park Chan-wook, ha trasformato il fumetto in un'opera visivamente sbalorditiva, dove ogni inquadratura racconta qualcosa. La fotografia cupa e claustrofobica delle carrozze di coda contrasta violentemente con i colori saturi e innaturali delle sezioni dei ricchi, creando uno straniamento costante.. Il montaggio di Steve M. Choe tiene lo spettatore incollato allo schermo per tutti i 126 minuti di durata, alternando momenti di azione esplosiva a dialoghi carichi di significato.

Il cast corale è eccezionale. Oltre a Evans, Swinton e Harris, spiccano Octavia Spencer nel ruolo di Tanya, una madre disperata a cui hanno strappato il figlio, Ewen Bremner come Andrew, Luke Pasqualino nei panni di Grey, Alison Pill come un'inquietante insegnante, e la giovane Go Ah-sung che interpreta Yona, dotata di una sensibilità particolare che si rivelerà cruciale. Ma Snowpiercer non è solo un film d'azione. È un'allegoria feroce del mondo contemporaneo, dove il treno rappresenta il pianeta Terra in miniatura, con le sue gerarchie rigide, i suoi privilegi ereditati, la sua violenza sistemica. Il film ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui l'inserimento tra i migliori dieci film indipendenti del 2014 secondo il National Board of Review of Motion Pictures. Uscito nelle sale italiane il 27 febbraio 2014, distribuito da Koch Media, Snowpiercer è stato una produzione internazionale che ha coinvolto Corea del Sud, Stati Uniti e Francia, con riprese anche in Repubblica Ceca.



