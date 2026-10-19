Un evento traumatico apre a realtà parallele, in questa nuova miniserie serie Netflix da non perdere

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:42

Cosa succederebbe se un evento traumatico ti aprisse una finestra su realtà parallele, su visioni che non sai se appartengono al passato, al futuro o semplicemente alla follia? È la domanda al centro di Ultima notte a Tremor, miniserie spagnola prodotta da Netflix che sta conquistando gli amanti dei thriller psicologici con una storia che gioca continuamente con la percezione dello spettatore. Tratta dall'omonimo romanzo best seller di Mikel Santiago pubblicato nel 2014, la serie porta la firma di Oriol Paulo, regista spagnolo già noto per la sua capacità di costruire narrazioni complesse e stratificate come in Con gli occhi dell'assassino e Quando Dio imparò a scrivere. Paulo non si limita a dirigere: è anche il creatore e co-sceneggiatore insieme a Jordi Vallejo e Lara Sendim, orchestrando una messa in scena che mescola suspense, salti temporali e una fotografia evocativa delle coste irlandesi.





La trama segue Peter Harper, compositore di colonne sonore interpretato da Javier Rey, celebre volto di Cocaine Coast.. In cerca di pace e ispirazione, decide di trasferirsi per l'estate in un villaggio isolato sulle coste irlandesi, immerso nella natura selvaggia e lontano dal caos della sua vita precedente. Qui le cose sembrano migliorare: Peter stringe amicizia con i vicini di casa, la coppia formata da Leo e María, e inizia una relazione con Judie, un'americana in vacanza interpretata da Ana Polvorosa. La quiete, però, dura poco.. Da quel momento, il compositore comincia a essere perseguitato da visioni angoscianti. Non si tratta solo di allucinazioni casuali: le immagini che vede sono legate ai suoi traumi infantili, a ricordi sepolti che riemergono con violenza. Ma c'è di più., segnali di eventi che stanno per accadere.È impazzito? Sta sperimentando una forma di chiaroveggenza? O forse la realtà che credeva di conoscere non è mai stata quella vera?, sospendendo lo spettatore tra spiegazioni razionali e derive soprannaturali, senza mai dare certezze fino agli ultimi minuti.. Paulo impiega salti temporali continui, flashback che si intrecciano con il presente e flash-forward che potrebbero essere visioni o realtà. Questo montaggio ipertrofico, come lo ha definito qualche spettatore, può risultare disorientante, ma è esattamente l'obiettivo: far vivere allo spettatore la stessa confusione mentale del protagonista.

Dal punto di vista tecnico, la serie si distingue per una scenografia accurata e una colonna sonora – elemento narrativo chiave, visto che il protagonista è un compositore – che accompagna perfettamente le atmosfere cupe e claustrofobiche. La fotografia sfrutta i paesaggi irlandesi per creare un senso di isolamento e bellezza inquietante, dove la natura diventa quasi un personaggio a sé. Le reazioni del pubblico sono state contrastanti ma appassionate. C'è chi ha apprezzato la complessità narrativa e i continui colpi di scena, definendola una serie rara ed elegante, perfetta per chi ama i twist improvvisi e le narrazioni non lineari. Altri spettatori, pur riconoscendo la buona scrittura, hanno trovato eccessivo l'uso dei salti temporali, giudicando il montaggio troppo frammentato.





Ultima notte a Tremor non è una serie per tutti. Richiede attenzione, pazienza e la disponibilità a lasciarsi guidare in un labirinto narrativo dove ogni certezza può essere ribaltata.. La domanda che resta, anche dopo gli otto episodi, è sempre la stessa: quando la realtà inizia a vacillare, come possiamo essere certi di ciò che vediamo? E se le nostre visioni fossero l'unica verità che conta?