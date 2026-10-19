Un evento traumatico apre a realtà parallele, in questa nuova miniserie serie Netflix da non perdere
La miniserie thriller spagnola di Oriol Paulo. Un compositore colpito da un fulmine inizia a vedere il futuro. Trama e cast.
Cosa succederebbe se un evento traumatico ti aprisse una finestra su realtà parallele, su visioni che non sai se appartengono al passato, al futuro o semplicemente alla follia? È la domanda al centro di Ultima notte a Tremor, miniserie spagnola prodotta da Netflix che sta conquistando gli amanti dei thriller psicologici con una storia che gioca continuamente con la percezione dello spettatore. Tratta dall'omonimo romanzo best seller di Mikel Santiago pubblicato nel 2014, la serie porta la firma di Oriol Paulo, regista spagnolo già noto per la sua capacità di costruire narrazioni complesse e stratificate come in Con gli occhi dell'assassino e Quando Dio imparò a scrivere. Paulo non si limita a dirigere: è anche il creatore e co-sceneggiatore insieme a Jordi Vallejo e Lara Sendim, orchestrando una messa in scena che mescola suspense, salti temporali e una fotografia evocativa delle coste irlandesi.
È impazzito? Sta sperimentando una forma di chiaroveggenza? O forse la realtà che credeva di conoscere non è mai stata quella vera? La miniserie si costruisce proprio su questa ambiguità costante, sospendendo lo spettatore tra spiegazioni razionali e derive soprannaturali, senza mai dare certezze fino agli ultimi minuti. La struttura narrativa è uno degli elementi più distintivi di Ultima notte a Tremor. Paulo impiega salti temporali continui, flashback che si intrecciano con il presente e flash-forward che potrebbero essere visioni o realtà. Questo montaggio ipertrofico, come lo ha definito qualche spettatore, può risultare disorientante, ma è esattamente l'obiettivo: far vivere allo spettatore la stessa confusione mentale del protagonista.
Dal punto di vista tecnico, la serie si distingue per una scenografia accurata e una colonna sonora – elemento narrativo chiave, visto che il protagonista è un compositore – che accompagna perfettamente le atmosfere cupe e claustrofobiche. La fotografia sfrutta i paesaggi irlandesi per creare un senso di isolamento e bellezza inquietante, dove la natura diventa quasi un personaggio a sé. Le reazioni del pubblico sono state contrastanti ma appassionate. C'è chi ha apprezzato la complessità narrativa e i continui colpi di scena, definendola una serie rara ed elegante, perfetta per chi ama i twist improvvisi e le narrazioni non lineari. Altri spettatori, pur riconoscendo la buona scrittura, hanno trovato eccessivo l'uso dei salti temporali, giudicando il montaggio troppo frammentato.