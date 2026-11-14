KPop Demon Hunters diventa un evento dal vivo, ma il tempo stringe: solo 72 ore per le prevendite VIP
KPop Demon Hunters Golden World Tour arriva a Milano il 4 settembre 2027. Prevendite dal 18 novembre: guida completa all'acquisto dei biglietti.
Dal successo travolgente su Netflix alla conquista degli Oscar, fino ai palchi di tutto il mondo. KPop Demon Hunters, il fenomeno animato che ha ridefinito i confini del genere musicale e dell'animazione, si prepara a materializzarsi in carne, ossa e coreografie esplosive con il KPop Demon Hunters Golden World Tour. E sì, c'è anche una data italiana che farà felici i fan dello Stivale.
Ma quando e come si possono acquistare i biglietti? La macchina organizzativa si è messa in moto e le prevendite seguiranno un calendario preciso, scandito in tre fasi distinte. Si parte il 18 novembre alle 10:00 con la prevendita esclusiva riservata ai titolari di carte Mastercard. Questi ultimi, in particolare chi possiede le carte World Elite e World Legend, avranno accesso prioritario ai biglietti Preferred, quelli con i posti migliori del venue, fino a esaurimento disponibilità. Il 19 novembre alle 10:00 scatta la prevendita "For the Fans", pensata per gli appassionati più fedeli del brand. Infine, dal 20 novembre alle 10:00 i biglietti saranno disponibili per il pubblico generale. Il portale di riferimento per tutte le operazioni di acquisto è www.kpopdemonhunterstour.com, dove troverete informazioni dettagliate, modalità di prenotazione e aggiornamenti in tempo reale.
Non si tratta semplicemente di assistere a un concerto tradizionale. Gli organizzatori, Netflix e AEG Presents, hanno definito l'evento come "più di un concerto, una produzione unica nel suo genere che immerge i fan nella storia". Cosa significa concretamente? Aspettatevi stunt con performer dal vivo, coreografie che hanno fatto impazzire milioni di spettatori, musica dal vivo con i brani più amati e esibizioni speciali che ricreeranno l'atmosfera del film animato.
Sul palco risuoneranno hit ormai diventate parte della cultura pop globale: "Takedown", "How It's Done", "Soda Pop" e, naturalmente, "Golden", la canzone vincitrice dell'Oscar per la migliore canzone originale che ha totalizzato oltre 2 miliardi di stream su Spotify. Un numero che dà la misura dell'impatto culturale di questa produzione Sony Pictures Animation. Per chi volesse vivere un'esperienza ancora più esclusiva, saranno disponibili pacchetti VIP in numero limitato.
Tra i benefit previsti: selezione di biglietti con posti a sedere riservati nelle zone più ambite, opportunità di scattare foto sul palco, merchandising in edizione limitata o personalizzato, accesso a feste pre-show dedicate. Un modo per trasformare la serata in un ricordo indelebile, andando oltre la semplice fruizione dello spettacolo. La direzione creativa dell'intero tour è stata affidata ad Amy Tinkham, veterana del settore con un curriculum di tutto rispetto. Ha lavorato al Descendants/Zombies: Worlds Collide Tour per Disney, a Songblazers per il Cirque du Soleil, al Peace Out tour degli Aerosmith e persino a progetti legati a Bob Marley.