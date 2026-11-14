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Chi ha aggredito Irene? Su Netflix la serie sulla spaventosa storia vera che ha sconvolto la Spagna nel 2015

La serie sul femminicidio di Isabel Fuentes, uccisa dal marito in ospedale nel 2015 nonostante gli allarmi della Guardia Civil.

di Andrea Palazzolo
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Dal 13 novembre 2026, Netflix propone Delitto in Galizia, una miniserie spagnola di tre episodi che ricostruisce uno dei femminicidi più controversi della cronaca iberica recente. La produzione, firmata da Bambú Producciones e diretta da Carlos Sedes, non si limita a raccontare un crimine, ma solleva interrogativi pesanti sulla protezione delle vittime di violenza domestica e sulle responsabilità istituzionali quando i segnali d'allarme vengono ignorati.

La storia prende spunto dal caso di Isabel Fuentes Fernández, una donna di 65 anni uccisa dal marito Aniceto Rodríguez Caneiro nel 2015 a Pazos, un piccolo villaggio nella provincia di Ourense, in Galizia. La fiction modifica alcuni nomi e dettagli, chiamando la vittima Irene, ma mantiene intatta la sostanza di una vicenda che espone le crepe di un sistema che non ha saputo impedire una tragedia annunciata.

La trama si apre in un contesto apparentemente tranquillo. Aniceto e Irene vivono nel villaggio galiziano di Pazos, dove conducono quella che sembra una vita matrimoniale normale, senza particolari ombre. Una notte, però, tutto cambia. Irene viene aggredita brutalmente nella propria abitazione, colpita con violenza alla testa. Il marito racconta agli investigatori che si è trattato di una rapina finita nel sangue, un tentativo di furto degenerato in aggressione. La donna viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove inizia una difficile lotta per la sopravvivenza.

A occuparsi del caso è Elías, un sergente della Guardia Civil interpretato da Tristán Ulloa. Fin dall'inizio, qualcosa non torna nella versione di Aniceto. Gli elementi raccolti sulla scena non combaciano con il racconto dell'uomo, e i sospetti cominciano a concentrarsi proprio su di lui. Elías decide di seguire il proprio istinto e approfondire l'indagine, convinto che il marito rappresenti ancora un pericolo per la moglie. Il problema è che le sue intuizioni si scontrano con un sistema che non sembra disposto ad ascoltare i suoi avvertimenti né a intervenire con la determinazione necessaria.

La serie Netflix affronta quindi un tema delicatissimo: cosa accade quando le istituzioni non riescono a proteggere chi è in pericolo, nonostante i segnali ci siano tutti. La ricostruzione drammatica mette in scena un meccanismo perverso nel quale la vittima resta esposta al rischio mentre l'inchiesta procede tra ostacoli burocratici e resistenze. È un racconto che non si limita al mistero investigativo, ma diventa un atto d'accusa contro un'inefficienza che può costare una vita.

Delitto in Galizia non è l'unica produzione Netflix dedicata alla vicenda. Il 6 novembre 2026, una settimana prima dell'uscita della fiction, la piattaforma ha proposto anche Desprotexida: El crimen de Pazos, documentario diretto da Jorge Laplace e prodotto da True Crime Factory, società legata al giornalista Carles Porta. Il documentario ricostruisce l'omicidio attraverso testimonianze dirette di investigatori, operatori sanitari, familiari, vicini e giornalisti, offrendo un'analisi approfondita della vicenda giudiziaria e delle responsabilità istituzionali.

Le due produzioni affrontano quindi gli stessi fatti con approcci differenti. La miniserie utilizza la narrazione drammatica, personaggi parzialmente rielaborati e la struttura del thriller investigativo per coinvolgere emotivamente lo spettatore. Il documentario, invece, approfondisce direttamente le dinamiche giudiziarie, dando voce a chi ha vissuto la vicenda in prima persona. Al centro di entrambe rimane la storia di Isabel Fuentes, una donna sopravvissuta a un primo tentativo di omicidio, ma uccisa mentre si trovava in ospedale, nonostante i sospetti già emersi nei confronti del marito.

Per chi cerca un crime spagnolo ispirato a eventi reali, lontano dai tanti thriller che si vedono ogni anno, Delitto in Galizia rappresenta un titolo da non perdere tra le uscite di novembre. La miniserie è disponibile in streaming su Netflix dal 13 novembre 2026. Per guardarla è sufficiente accedere alla piattaforma con un abbonamento attivo e cercare il titolo nel catalogo.

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