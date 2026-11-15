Uccise i genitori, ora dice la sua su Netflix: la storia vera del caso che sconvolse il Brasile

Pubblicazione: 15 novembre alle 15:00

Ci sono storie che sfidano ogni comprensione umana, che mettono in discussione i legami più sacri e che continuano a interrogare la società anni dopo essere accadute. Il caso di Suzane von Richthofen appartiene a questa categoria: una giovane brasiliana di buona famiglia che, a soli 19 anni, pianificò e orchestrò l'omicidio dei propri genitori. Un crimine che ha scosso il Brasile nel 2002 e che continua a generare dibattito, analisi e tentativi di comprensione. La vicenda ha ispirato ben tre film di fiction, ciascuno dei quali ha cercato di ricostruire gli eventi, di entrare nella psicologia dei protagonisti, di dare un senso all'insensato. Ma qualcosa mancava sempre: la voce diretta della protagonista. Dopo più di un decennio di silenzio, Netflix rompe questo muro con un documentario che promette di essere diverso da tutto ciò che è stato realizzato finora sul caso.





. Come può una figlia, cresciuta in una famiglia benestante, con accesso all'istruzione e alle opportunità, compiere un gesto così estremo contro chi le ha dato la vita?. Proveniva da una famiglia della classe medio-alta paulista, con un cognome che evocava nobiltà europea. I suoi genitori, Manfred e Marísia von Richthofen, erano figure rispettabili: lui ingegnere, lei psichiatra., con le sue tensioni come tante altre, ma senza segnali che potessero far presagire una tragedia di quelle proporzioni.La notte del 31 ottobre 2002, mentre i genitori dormivano, Suzane permise al fidanzato Daniel Cravinhos e al fratello di lui, Cristian, di entrare in casa.. Suzane non solo era a conoscenza del piano, ma lo aveva architettato nei minimi dettagli, arrivando persino a simulare una rapina per depistare le indagini. L'indagine, tuttavia, smontò rapidamente la messinscena.. In poche settimane, la verità emerse in tutta la sua crudezza: non si era trattato di una tragica casualità, ma di un omicidio premeditato. La giovane venne arrestata insieme ai fratelli Cravinhos e condannata a 39 anni di reclusione.

Cosa aveva spinto una diciannovenne a compiere un gesto così estremo? Era stata manipolata dal fidanzato? C'erano tensioni familiari più profonde di quanto apparisse? Era semplicemente una persona priva di empatia, incapace di comprendere la gravità delle proprie azioni? Le risposte date nel corso degli anni sono state molteplici e spesso contraddittorie. Alcuni hanno parlato di una ragazza sotto l'influenza totalizzante di un fidanzato possessivo, altri di conflitti generazionali esasperati, altri ancora di un disturbo della personalità mai diagnosticato. La famiglia di Suzane, comprensibilmente devastata, ha oscillato tra il desiderio di comprendere e la necessità di prendere le distanze da un atto imperdonabile. I tre film realizzati sul caso hanno offerto ciascuno una prospettiva diversa, cercando di riempire i vuoti narrativi con ricostruzioni drammatiche e ipotesi psicologiche.





Il documentario arriva in un momento in cui il true crime è diventato uno dei generi più popolari sulle piattaforme di streaming., dalla possibilità di guardare dentro l'abisso della natura umana, di cercare risposte a domande che forse non ne hanno. Ma c'è una differenza sostanziale tra l'intrattenimento fine a se stesso e il tentativo genuino di comprendere. La vicenda von Richthofen tocca corde universali:. In una società come quella italiana, dove i legami familiari hanno un peso culturale enorme, una storia del genere provoca un disagio particolare. Come è possibile che qualcuno tradisca nel modo più assoluto chi dovrebbe essere al centro dei propri affetti?Forse è proprio questa domanda senza risposta definitiva a rendere il caso così persistente nell'immaginario collettivo. Dopo tre film, innumerevoli articoli, dibattiti televisivi e analisi psicologiche, la vicenda continua a interrogarci.. Il documentario Netflix non promette rivelazioni sensazionalistiche o colpi di scena da thriller. Promette qualcosa di più complesso e forse più disturbante:. Promette di guardare negli occhi chi ha commesso l'impensabile e di ascoltare cosa ha da dire, dopo tutto questo tempo.