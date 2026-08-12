Dal genio dietro Rick and Morty, la serie imperdibile su Netflix con l'83% su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 12 agosto alle 19:00

Haunted Hotel - L'hotel infestato, la nuova commedia animata targata Netflix, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma con risultati che stanno attirando l'attenzione di critica e pubblico. Creata da Matt Roller, scrittore veterano di Rick and Morty, e prodotta esecutivamente da Dan Harmon, la mente dietro Rick and Morty e Community, la serie rappresenta un interessante cambio di registro rispetto alle avventure interdimensionali del duo più folle dell'animazione adulta. I numeri parlano chiaro: con sei recensioni professionali pubblicate, Haunted Hotel ha esordito su Rotten Tomatoes con un impressionante 83% di gradimento da parte della critica. Solo una recensione su sei pende verso il negativo, un risultato notevole per una serie d'esordio.

Ma la vera sorpresa arriva dal pubblico, che ha premiato lo show con un punteggio dell'84%, praticamente allineato con quello dei critici.. Al centro della narrazione c'è Katherine, una madre single di due figli doppiata da Eliza Coupe, attrice riconosciuta per i suoi ruoli in Scrubs e Happy Endings., ora uno spirito lui stesso, che funge da intermediario tra il mondo dei vivi e quello dei morti per far funzionare l'attività di famiglia.

Ma cosa rende Haunted Hotel interessante per gli appassionati del genere horror? Le prime recensioni sottolineano come la serie sia, sotto molti aspetti, una lettera d'amore all'horror classico. I fan del genere più attenti riconosceranno numerosi riferimenti e easter egg disseminati lungo gli episodi, un elemento che aggiunge profondità e ricompensa la visione attenta. La storia di Haunted Hotel inizia ben prima del debutto su Netflix. La serie ha scatenato una vera e propria guerra di offerte tra le piattaforme streaming, con Netflix che alla fine è riuscita ad accaparrarsi i diritti.

Il punteggio su Rotten Tomatoes sembra ora dare ragione alla strategia dello streamer, che può vantare un prodotto capace di conquistare sia la critica specializzata che il pubblico generalista. Per i fan di Rick and Morty, Haunted Hotel rappresenta un'opportunità di esplorare un territorio diverso ma mantenendo alcuni elementi distintivi della scrittura che ha reso celebre quella serie. Roller abbandona le dinamiche fantascientifiche per abbracciare il soprannaturale, ma conserva quella capacità di bilanciare commedia e elementi più oscuri che ha caratterizzato il suo lavoro precedente. L'animazione adulta continua a evolversi e a sperimentare, e questo progetto ne è l'ennesima dimostrazione.



Mentre Rick and Morty continua a essere disponibile in streaming, con uno spinoff dedicato al personaggio del Presidente Curtis in arrivo, il team creativo dietro quel fenomeno culturale dimostra di saper coltivare progetti paralleli di qualità. Haunted Hotel si inserisce in questo filone, offrendo un prodotto che, pur mantenendo una propria identità, beneficia dell'esperienza e della sensibilità di chi ha contribuito a ridefinire l'animazione per adulti negli ultimi anni.