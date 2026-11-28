Pubblicazione: 28 novembre alle 09:45

Daniel Radcliffe torna nel mondo della magia, ma questa volta lascia Hogwarts per immergersi in una versione decisamente inedita di Cenerentola. Mentre il franchise di Harry Potter si prepara a reinventarsi con una nuova serie televisiva basata sui libri di J.K. Rowling, l'attore britannico che ha dato volto al Ragazzo Che È Sopravvissuto sceglie un altro universo fantasy per il suo prossimo progetto: Steps, il nuovo film d'animazione Netflix che stravolge la fiaba più famosa del mondo. Non è Cenerentola la vera protagonista, bensì Lilith, la sorellastra incompresa che nella versione Disney degli anni Cinquanta ricopriva il ruolo di antagonista secondaria. Un cambio di punto di vista che ricorda le operazioni di successo come Maleficent o, più di recente, il musical Wicked, dove i cattivi diventano personaggi tridimensionali con motivazioni complesse e storie degne di essere raccontate.





La trama parte da un incidente che sconvolge il regno incantato:. Nel frattempo, una nuova minaccia si profila all'orizzonte sotto forma di Priscilla, interpretata dalla comica Nikki Glaser, una sorta di mean girl che ha preso il controllo del regno.prima che sia troppo tardi. Radcliffe presta la sua voce al Principe, un ruolo che nelle prime indiscrezioni sembra avere più spessore rispetto alle tradizionali incarnazioni del personaggio.. Un risultato che può sembrare modesto se paragonato al 95 per cento del capolavoro Disney del 1950, ma che assume tutt'altro significato se messo a confronto con altre rivisitazioni moderne della fiaba.

Basti pensare all'11 per cento di A Cinderella Story con Hilary Duff o al 41 per cento della Cinderella musicale con Camila Cabello del 2021. In questo contesto, il 64 per cento rappresenta un traguardo più che dignitoso, anche se ancora lontano dall'83 per cento del remake live-action diretto da Kenneth Branagh nel 2015, tuttora considerato uno degli adattamenti più riusciti della casa del topo. I critici che hanno potuto visionare in anteprima il film concordano su alcuni punti fondamentali. Il rovesciamento di prospettiva aggiunge profondità emotiva alla relazione tra Cenerentola e la sorellastra, trasformando un rapporto tradizionalmente dipinto in bianco e nero in qualcosa di più sfumato e realistico. Lilith non è semplicemente cattiva perché sì: il film esplora le ragioni del suo comportamento, le insicurezze, il senso di inadeguatezza, creando un personaggio con cui è possibile empatizzare.

Un approccio che richiama inevitabilmente Frozen, dove la complessità dei legami familiari e la crescita personale dei protagonisti hanno ridefinito gli standard delle fiabe moderne. L'avventura è descritta come vibrante e adatta a un pubblico familiare, capace di intrattenere bambini e adulti con un mix equilibrato di umorismo e momenti toccanti. L'operazione di Netflix con Steps si inserisce in un trend ormai consolidato: prendere storie classiche e rileggerle attraverso lenti contemporanee, dando voce a personaggi che tradizionalmente restavano ai margini. È una formula che può risultare ripetitiva se gestita male, ma quando funziona restituisce narrazioni fresche e pertinenti, capaci di dialogare con le sensibilità di un pubblico moderno senza tradire l'essenza delle storie originali.





dopo anni lontano dalla magia di Harry Potter aggiunge un ulteriore livello di interesse attorno al film. L'attore, che ha costruito una carriera variegata tra teatro, cinema indipendente e produzioni più mainstream, ha sempre dimostrato di saper scegliere progetti interessanti e fuori dagli schemi., anche se non centrale nella narrazione, rappresenta un richiamo potente per milioni di fan che lo hanno seguito fin dai tempi di Hogwarts.. Resta da vedere se riuscirà a imporsi come un classico moderno o se resterà semplicemente un'alternativa piacevole nel sempre più affollato catalogo delle fiabe rivisitate.