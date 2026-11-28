Pubblicazione: 28 novembre alle 09:00

A pochi giorni dal debutto della sua nuova serie Netflix, Luca Zingaretti ha affrontato alcuni dei problemi che attraversano la società italiana, soffermandosi in particolare sulle difficoltà delle nuove generazioni. L'attore, entrato nell'immaginario collettivo grazie al ruolo del commissario Montalbano, tornerà sul piccolo schermo il 2 dicembre con Il capo perfetto, una commedia che utilizza le contraddizioni del mondo imprenditoriale per raccontare i cambiamenti culturali e sociali del nostro Paese. Nel corso di una nuova intervista, Zingaretti ha espresso alcune preoccupazioni sul futuro dell'Italia, spiegando perché ritiene fondamentale investire maggiormente sui giovani.

Nella nuova produzione, l'attore interpreta, un imprenditore della Motor Valley emiliana alla guida di una fabbrica di volanti. Abituato a rappresentare un punto di riferimento per dipendenti, amici e familiari,è convinto di possedere. Le difficoltà cominciano quando gli equilibri sui quali ha costruito il proprio successo iniziano a vacillare, costringendolo a confrontarsi con una realtà che non riesce più a governare attraverso i metodi di un tempo.

Secondo Zingaretti, il protagonista incarna una concezione dell'imprenditoria che ha avuto un ruolo importante nella crescita economica dell'Italia del dopoguerra, ma che oggi fatica ad adattarsi alle nuove esigenze del mondo del lavoro. L'attore ha spiegato di preferire un modello professionale fondato sulla condivisione delle responsabilità, ricordando come anche durante la sua prima esperienza dietro la macchina da presa abbia cercato di valorizzare il contributo di ogni collaboratore.

Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario Montalbano, fonte: Rai

Un approccio che si collega direttamente a uno dei temi centrali della serie: il difficile ricambio generazionale. Nel corso dell'intervista, Zingaretti ha osservato come il progressivo invecchiamento della popolazione italiana abbia contribuito a spostare l'attenzione delle istituzioni verso le necessità degli adulti e degli anziani, lasciando in secondo piano quelle dei ragazzi. Una tendenza che, secondo l'attore, rischia di avere conseguenze importanti sul futuro del Paese. “Un Paese che non pensa ai propri giovani è destinato a morire, prima o poi”, ha dichiarato Zingaretti, invitando a non perdere di vista le possibilità di cambiamento anche in un periodo caratterizzato da numerose incertezze.

Nonostante le preoccupazioni per il futuro, Zingaretti non esclude che le difficoltà economiche, ambientali e culturali di questi anni possano rappresentare un'occasione per ripensare la società. L'attore ha utilizzatoper descrivere questo delicato momento storico: “È come liberarsi di una vecchia pelle per costruirsene una nuova: il passaggio può essere doloroso, ma spero che ci permetta di rinnovarci e guardare avanti”.si è soffermato anche sulle trasformazioni chenella società contemporanea e sulle resistenze che ancora oggi emergono quando una donna assume una posizione di comando.

Si tratta di questioni che trovano spazio nella serie attraverso le contraddizioni del protagonista, ma che per Zingaretti richiedono soprattutto un cambiamento culturale da costruire attraverso l'educazione delle nuove generazioni. Il capo perfetto nasce dall'omonimo lungometraggio spagnolo del 2021 diretto da Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem protagonista. Il film, premiato con sei riconoscimenti ai Premi Goya del 2022, utilizzava la satira per mettere in luce le contraddizioni di un imprenditore apparentemente impeccabile.

Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario Montalbano, fonte: Rai

L'adattamento italiano trasferisce quelle dinamiche nel distretto industriale dell'Emilia-Romagna, ampliando il racconto attraverso una struttura narrativa articolata in sei episodi. Prodotta da Cattleya, la serie vede nel cast anche Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago e Cristina Cappelli. Tra le partecipazioni speciali figurano inoltre Nek, il campione olimpico Filippo Tortu, Leonardo Manera e Raul Cremona.