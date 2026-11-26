Un errore, un rapimento e un riscatto: su Netflix, la nuova serie da una storia vera raccontata dopo 44 anni
La vera storia di Toos van der Valk, rapita nel 1982 in Olanda. 21 giorni di prigionia e un poliziotto infiltrato. Su Netflix da oggi.
Ci sono storie che aspettano decenni prima di trovare la forma giusta per essere raccontate. Quella di Toos van der Valk è una di queste: 44 anni dopo un rapimento che sconvolse i Paesi Bassi, Netflix porta sullo schermo una vicenda che ha tutti gli elementi del thriller perfetto, con un dettaglio che cambia tutto. È accaduto davvero. Il 26 novembre 1982, a Nuland, piccola località nel Brabante Settentrionale olandese, Toos van der Valk viene strappata alla sua vita. Lei e suo marito Gerrit erano parte di una dinastia di albergatori, una famiglia il cui cognome era sinonimo di ospitalità nei Paesi Bassi. Dal 1968 gestivano il motel di Nuland, un'attività fiorente, una vita costruita mattone dopo mattone. Ma quel giorno di novembre, qualcuno decise che quella prosperità aveva un prezzo. E non era Gerrit l'obiettivo iniziale.
La serie che debutta sulla piattaforma oggi, 26 novembre 2026, esattamente 44 anni dopo il rapimento, non è un documentario. È una ricostruzione drammatica scritta da Maaik Krijgsman e Carl Joos, diretta da Inti Calfat e Dirk Verheye. Lies Visschedijk presta il volto e la voce a Toos, Frank Lammers interpreta Gerrit. Il formato scelto è quello della serie ispirata a fatti reali, non della cronaca fedele frame per frame. Dialoghi, scene, scelte narrative appartengono alla fiction, ma poggiano su una base di verità documentata. Ciò che rende questa storia particolarmente stratificata è la duplice prospettiva: da un lato la prigionia di Toos a Bruxelles, isolata, in balia dei suoi carcerieri; dall'altro la famiglia rimasta a Nuland, costretta a gestire un'emergenza senza precedenti sotto gli occhi della stampa e della polizia.
È qui che entra in gioco uno degli elementi più affascinanti della vicenda: l'infiltrazione di un agente nelle dinamiche familiari, il poliziotto che si finse nipote per monitorare le trattative e tentare di orientare l'esito verso la salvezza.Il giorno dopo la liberazione, il 18 dicembre 1982, Toos van der Valk si presentò davanti alla stampa a Nuland. Le fotografie d'archivio di quel momento restituiscono il volto di una donna provata ma integra, il sollievo della famiglia, l'eco di un incubo appena concluso. Quelle immagini, oggi accessibili negli archivi nazionali olandesi, sono la prova tangibile che dietro ogni scena della serie Netflix c'è stata una persona reale, una famiglia reale, una paura reale. La scelta di Netflix di far uscire la serie proprio il 26 novembre, nell'anniversario del rapimento, non è casuale.