Pubblicazione: 26 novembre alle 16:22

Netflix continua a espandere il suo catalogo di medical drama con Always On Call, una serie norvegese in sette episodi che promette di portarci nei corridoi affollati di un ospedale di Oslo. Dopo il successo del polacco Anaesthesia, rapidamente rinnovato per una seconda stagione, le aspettative sono alte. Ma questa produzione scandinava riesce davvero a tenere il passo? La risposta è complessa. Always On Call è una serie che si prende il suo tempo, forse troppo considerando il formato compatto da 35 minuti per episodio. Non aspettatevi l'adrenalina pura dei medical drama americani o il ritmo serrato delle produzioni coreane. Qui siamo nel Nord Europa, dove anche le emergenze mediche sembrano avvolte in una patina di riflessione malinconica.





La storia inizia con un gesto che definisce tutto.Quando un uomo collassa nelle vicinanze, non esita. Anche se i soccorsi sono già stati allertati, Sofia interviene, accompagna il paziente in ospedale e arriva persino a bloccare la sala operatoria per completare la procedura senza interruzioni. Il paziente si salva, ma le conseguenze per lei sono immediate e severe: sospensione senza stipendio.. Nessuno vuole assumere una dottoressa sospesa per insubordinazione, per quanto nobile fosse la sua intenzione. È qui che entra in scena Stig, interpretato da Jan Gunnar Røise, un vecchio collega che le offre una seconda opportunità., un po' come succede nella serie italiana Doc - Nelle tue mani. I casi medici scorrono sullo sfondo, quasi come una colonna sonora visiva, mentre il vero focus è sulle vite personali dei protagonisti. Anders, interpretato da Thorbjørn Harr, è un medico competente ma ossessionato dai numeri e dall'efficienza.. Thea e Sami, due giovani specializzandi interpretati rispettivamente da Zoe Mæland e Mohammed Aden Ali, aggiungono un tocco più leggero, anche se a volte fin troppo. Le prime puntate sembrano arrancare, costruendo atmosfera e relazioni a un ritmo che può mettere alla prova la pazienza di chi è abituato a binge-watching più dinamici.

La svolta arriva con il quinto episodio, ambientato durante una massiccia tempesta di neve che colpisce Oslo la vigilia di Natale. È una scelta narrativa intelligente: concentrare più sviluppi drammatici in un singolo evento catalizzatore. L'episodio funziona, finalmente la serie trova il suo equilibrio tra dramma personale e urgenza medica. Il problema è che molti spettatori potrebbero aver già abbandonato prima di arrivarci. C'è una storyline che coinvolge farmaci prelevati illegalmente dalla farmacia dell'ospedale per un parente, un tema che ricorda archi narrativi più potenti visti in altre serie come The Pitt. Gli specializzandi Thea e Sami, pur portando una ventata di freschezza, sembrano appartenere a un registro diverso rispetto al resto del cast. E poi c'è Sara Khorami. È lei il vero motore della serie, il battito cardiaco che tiene tutto insieme.