Questo nuovo anime su Netflix unisce Akira e Hunter x Hunter in una cupa distopia fantascientifica
Fool Night arriva su Netflix: l'anime distopico dove i morti diventano fiori e il protagonista può sentire le loro voci. Scopri trama e dettagli.
Il 2026 si è già ritagliato un posto nella memoria collettiva degli appassionati di fantascienza. Da Project Hail Mary con Ryan Gosling alla seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, l'anno ha dimostrato che il genere può ancora sorprendere, provocare, ribaltare le aspettative. Ma c'è un ultimo tassello che manca al puzzle, una scommessa così audace che potrebbe ridefinire cosa significa guardare fantascienza distopica nel 2026. Si chiama Fool Night, è appena arrivato su Netflix, e promette di essere una delle serie anime più inquietanti e originali dell'anno. Tratto dal manga di Kasumi Yasuda pubblicato su Big Comic Superior nel 2020, Fool Night porta sullo schermo un mondo che non assomiglia a nessun'altra distopia recente. Niente intelligenze artificiali impazzite, nessuna apocalisse nucleare o invasione aliena. La premessa è al tempo stesso più semplice e più terrificante: da cent'anni, spesse nubi nere hanno oscurato il sole.
Toshiro Kamiya lavora quattordici ore al giorno in una fabbrica di circuiti stampati, guadagnando meno del salario minimo. I soldi servono per pagare le medicine della madre, affetta da una grave malattia mentale, mentre lui risparmia centesimo dopo centesimo con la speranza di tornare a studiare. È una vita di sopravvivenza quotidiana, fatta di turni massacranti e rinunce, in un mondo dove persino l'aria è tassata. Ma tutto crolla quando viene licenziato senza ricevere lo stipendio. Tornando a casa, trova la madre che rovista nella sua stanza: credendo che lui le stia nascondendo denaro, la donna ha uno scatto di follia e lo accoltella. Senza alternative, senza futuro, Toshiro accetta di sottoporsi alla transfloration. Il governo gli offre dieci milioni di yen in cambio di un piccolo seme di Spiriflora impiantato nel suo stomaco. Ha due anni prima che il suo corpo si trasformi completamente in una pianta rampicante giapponese.
Due anni per vivere, per trovare un senso, per fare qualcosa di significativo prima che la biologia lo rivendichi. Ma sua madre ruba l'intera somma e scompare, lasciandolo senza nemmeno la consolazione del denaro per cui ha venduto il proprio futuro. Eppure, dall'operazione emerge qualcosa di inaspettato. Toshiro scopre di possedere un'abilità rara e inquietante: può sentire le voci delle Spiriflora, le creature vegetali in cui gli esseri umani si sono trasformati. È un dono che si rivela anche una maledizione, perché quelle voci portano con sé memorie, segreti, testimonianze di crimini che altrimenti rimarrebbero sepolti nel silenzio vegetale. Raccolto dalla sua amica d'infanzia Yomiko Horai presso la Struttura Medica di Transflora 4, Toshiro diventa un investigatore, qualcuno che usa questa capacità per rintracciare persone scomparse e, soprattutto, per dare la caccia a Ivy, una Spiriflora mobile e assassina che semina morte ovunque passi.
Non è un anime facile, ma proprio per questo potrebbe essere uno di quei titoli che lasciano il segno, che vengono ricordati non solo per l'originalità del concept, ma per la capacità di usare quel concept per dire qualcosa di rilevante. E se l'adattamento riesce a catturare anche solo una frazione della potenza emotiva e concettuale del manga di Kasumi Yasuda, Fool Night potrebbe chiudere il 2026 come la sorpresa più importante dell'anno nel panorama della fantascienza animata. Resta da vedere se il pubblico sarà pronto per un'opera così cupa, così priva di compromessi. Ma in un panorama saturo di storie prevedibili e formule collaudate, forse è proprio questo tipo di rischio che vale la pena correre.