Pubblicazione: 26 novembre alle 15:53

Il 2026 si è già ritagliato un posto nella memoria collettiva degli appassionati di fantascienza. Da Project Hail Mary con Ryan Gosling alla seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, l'anno ha dimostrato che il genere può ancora sorprendere, provocare, ribaltare le aspettative. Ma c'è un ultimo tassello che manca al puzzle, una scommessa così audace che potrebbe ridefinire cosa significa guardare fantascienza distopica nel 2026. Si chiama Fool Night, è appena arrivato su Netflix, e promette di essere una delle serie anime più inquietanti e originali dell'anno. Tratto dal manga di Kasumi Yasuda pubblicato su Big Comic Superior nel 2020, Fool Night porta sullo schermo un mondo che non assomiglia a nessun'altra distopia recente. Niente intelligenze artificiali impazzite, nessuna apocalisse nucleare o invasione aliena. La premessa è al tempo stesso più semplice e più terrificante: da cent'anni, spesse nubi nere hanno oscurato il sole.

. E l'umanità ha trovato una soluzione tanto geniale quanto agghiacciante: la transfloration, un processo medico che trasforma le persone in alberi e fiori capaci di produrre ossigeno al termine della loro vita. In un mondo dove anche respirare ha un costo, letteralmente e metaforicamente,. Non è solo l'ambientazione a renderla speciale, ma il modo in cui quella premessa si intreccia con la storia di Toshiro Kamiya, un ragazzo che sognava di formare una band e si ritrova invece intrappolato in un incubo burocratico-biologico dove il proprio corpo diventa merce di scambio.. I soldi servono per pagare le medicine della madre, affetta da una grave malattia mentale, mentre lui risparmia centesimo dopo centesimo con la speranza di tornare a studiare. È una vita di sopravvivenza quotidiana, fatta di turni massacranti e rinunce, in un mondo dove persino l'aria è tassata.. Tornando a casa, trova la madre che rovista nella sua stanza: credendo che lui le stia nascondendo denaro, la donna ha uno scatto di follia e lo accoltella. Senza alternative, senza futuro, Toshiro accetta di sottoporsi alla transfloration. Il governo gli offre dieci milioni di yen in cambio di un piccolo seme di Spiriflora impiantato nel suo stomaco. Ha due anni prima che il suo corpo si trasformi completamente in una pianta rampicante giapponese.

Due anni per vivere, per trovare un senso, per fare qualcosa di significativo prima che la biologia lo rivendichi. Ma sua madre ruba l'intera somma e scompare, lasciandolo senza nemmeno la consolazione del denaro per cui ha venduto il proprio futuro. Eppure, dall'operazione emerge qualcosa di inaspettato. Toshiro scopre di possedere un'abilità rara e inquietante: può sentire le voci delle Spiriflora, le creature vegetali in cui gli esseri umani si sono trasformati. È un dono che si rivela anche una maledizione, perché quelle voci portano con sé memorie, segreti, testimonianze di crimini che altrimenti rimarrebbero sepolti nel silenzio vegetale. Raccolto dalla sua amica d'infanzia Yomiko Horai presso la Struttura Medica di Transflora 4, Toshiro diventa un investigatore, qualcuno che usa questa capacità per rintracciare persone scomparse e, soprattutto, per dare la caccia a Ivy, una Spiriflora mobile e assassina che semina morte ovunque passi.





Qui Fool Night compie un salto di genere affascinante. Non si tratta più solo di una distopia ecologica o di una riflessione sulla disuguaglianza sociale, ma di. L'abilità di Toshiro non è uno di quei poteri spettacolari che dominano buona parte degli shonen: è qualcosa di intimo, perturbante, che trasforma ogni indagine in un'immersione nelle ultime ore di vita di qualcuno. Le Spiriflora conservano frammenti di coscienza, ricordi, emozioni. Ascoltarle significa confrontarsi con la morte in modo diretto, viscerale. La struttura narrativa richiama alcuni degli archi più oscuri die una costruzione che si avvicina alla struttura di Akira., dove il corpo umano diventa l'ultimo bene sfruttabile, e la promessa di una morte dignitosa si rivela l'ennesima illusione venduta a chi non ha scelta., che vengono ricordati non solo per l'originalità del concept, ma per la capacità di usare quel concept per dire qualcosa di rilevante. E se l'adattamento riesce a catturare anche solo una frazione della potenza emotiva e concettuale del manga di Kasumi Yasuda,. Resta da vedere se il pubblico sarà pronto per un'opera così cupa, così priva di compromessi. Ma in un panorama saturo di storie prevedibili e formule collaudate, forse è proprio questo tipo di rischio che vale la pena correre.