Pubblicazione: 25 novembre alle 11:30

Ci sono serie tv che guardi, apprezzi e archivi nella memoria. E poi ci sono quelle che ti entrano sotto la pelle, che ti costringono a premere pausa per riprendere fiato, che ti accompagnano nei giorni successivi come un'ombra inquieta. From, le cui prime 3 stagioni sono appena approdate su Netflix, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Quattro stagioni, dieci episodi ciascuna, per un totale di quaranta appuntamenti con l'angoscia, il mistero e quel tipo di tensione psicologica che ti fa domandare se quello che stai vedendo sia reale o frutto di una mente malata. La premessa è apparentemente semplice: un gruppo di persone si ritrova intrappolato in una cittadina da cui è impossibile fuggire. Come se non bastasse, ogni notte creature mostruose escono dall'oscurità, trasformando la sopravvivenza in un incubo quotidiano.





Ma From non è semplicemente una serie sui mostri. Sarebbe riduttivo e fuorviante classificarla così.. È la disperazione che si insinua quando capisci che non esistono risposte facili, che ogni spiegazione apre dieci nuovi interrogativi. La sceneggiatura gioca magistralmente con il concetto di paranoia: chi è affidabile? Cosa è vero? Perché proprio loro?, lo sceriffo improvvisato della comunità. Esteriormente è l'uomo forte, il leader carismatico che tutti vorrebbero avere al proprio fianco durante un'apocalisse. Ma nelle pieghe della sua recitazione emergono crepe profonde:

Perrineau riesce a trasmettere questa dualità con una sottile maestria, alternando momenti di determinazione incrollabile a sguardi persi nel vuoto che rivelano la sua fragilità. From è una serie che richiede attenzione. Non è uno show da guardare distrattamente sullo smartphone. Ogni episodio aggiunge elementi, simboli, indizi che potrebbero rivelarsi cruciali o completamente fuorvianti. La sensazione è quella di trovarsi davanti a un enigma che si espande invece di restringersi, una narrazione che sembra quasi divertirsi a spiazzare lo spettatore proprio quando pensa di aver capito qualcosa. From mescola elementi di fantascienza, horror soprannaturale e thriller psicologico in un cocktail narrativo complesso. Ci sono echi di Lost, inevitabilmente, sia per la presenza di Perrineau che per la struttura a enigmi concentrici.

Ma anche di altri grandi della serialità contemporanea: l'isolamento claustrofobico di The Terror, la paranoia di The Walking Dead nelle sue stagioni migliori, l'atmosfera di Stranger Things. Se cercate risposte immediate e conclusioni rassicuranti, forse questo non è lo show che fa per voi. Ma se siete disposti a immergervi in un mistero denso, angosciante e magnificamente recitato, se volete una serie che continui a vivere nella vostra testa anche dopo i titoli di coda, allora From merita assolutamente il vostro tempo. Solo preparatevi: una volta entrati in quella cittadina, uscirne non sarà facile. Proprio come per i suoi sfortunati abitanti.