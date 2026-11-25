Pubblicazione: 25 novembre alle 11:09

San Valentino, la notte in cui le coppie celebrano l'amore, diventa il palcoscenico di un incubo seriale. Heart Eyes - Appuntamento con la morte, il thriller horror diretto da Josh Ruben disponibile su Netflix, ribalta l'iconografia romantica del 14 febbraio trasformandola in una caccia mortale attraverso le strade di Seattle. Il film si inserisce nel filone degli slasher tematici con una premessa semplice quanto disturbante: un killer mascherato che da anni sceglie una città diversa per seminare il terrore proprio nella festa degli innamorati. Il modus operandi di Heart Eyes è diventato un rituale macabro: effrazioni silenziose, omicidi di coppia eseguiti con precisione chirurgica, e sempre un dettaglio lasciato sulla scena come firma.

Quest'anno tocca a Seattle fare i conti con la sua presenza. Due coppie vengono brutalmente uccise, una in una spa e l'altra in un'azienda vinicola. Gli investigatori trovano un indizio enigmatico: una fede nuziale incisa con le iniziali "J.S.", apparentemente priva di connessioni evidenti tra le vittime.. Dopo una campagna fallita e una rottura recente con l'ex fidanzato Collin, viene costretta dal suo capo Crystal a collaborare con Jay Simmons, un consulente pubblicitario incrociato casualmente durante un evento aziendale., dopo battibecchi e tensione, si baciano.

Ma qualcuno li sta osservando da lontano: Heart Eyes ha scelto le sue prossime vittime. La pellicola si inserisce in una tradizione consolidata di horror ambientati durante festività, seguendo le orme di Scream e dei cult San Valentino come Il giorno di San Valentino del 1981 e San Valentino di sangue 3D del 2009. Un elemento centrale del film è naturalmente la maschera di Heart Eyes, il cui design è stato affidato a Tony Gardner, artista di effetti speciali già noto per aver creato le maschere di Freaky, Auguri per la tua morte e Totally Killer. Gardner ha lavorato per creare un'iconografia visiva immediatamente riconoscibile, capace di competere con le maschere storiche del genere horror.

Il risultato è un volto inquietante che mescola elementi romantici distorti con dettagli da incubo, perfetto per rappresentare la perversione del sentimento amoroso al centro della storia. La scelta di ambientare un horror durante San Valentino non è nuova, ma Heart Eyes sembra voler aggiornare la formula per il pubblico contemporaneo. L'elemento della pubblicità e del lavoro creativo, con protagonisti immersi nel mondo delle campagne marketing, aggiunge un livello di realismo e riconoscibilità che mancava ai classici del passato. La struttura narrativa, con un killer seriale che cambia città ogni anno, apre certamente le porte a possibili sequel ambientati in location diverse, seguendo il modello di saghe come Scream o Final Destination.