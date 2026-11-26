Pubblicazione: 26 novembre alle 14:36

Le ambientazioni di un true crime hanno un peso che va oltre la semplice scenografia. Ricostruiscono il contesto, creano atmosfera, immergono lo spettatore in una realtà che oscilla tra fascinazione e orrore. Le location di Delitto in Galizia, la miniserie Netflix disponibile dal 13 novembre 2026, non fanno eccezione: i tre episodi che raccontano il caso di Isabel Fuentes sono stati girati nella regione più settentrionale della Spagna, tra centri medievali, destinazioni marittime e antiche vie di pellegrinaggio. C'è una contraddizione evidente, quasi insopportabile, in molte produzioni ispirate a crimini reali: l'atrocità delle storie che narrano si scontra con la bellezza delle immagini che le accompagnano. Delitto in Galizia incarna perfettamente questo paradosso, mostrando vicoli di pietra dove il tempo sembra essersi fermato e panorami mozzafiato sul mare, mentre racconta una delle vicende più controverse e discusse della cronaca spagnola recente.





, una coppia apparentemente normale che vive in un piccolo villaggio della Galizia. Una notte, la tranquillità si spezza: Irene subisce una brutale aggressione dentro casa.. Ma qualcosa non torna. Elias Lago, il sergente della Guardia Civil interpretato da Tristán Ulloa, comincia a raccogliere prove e indizi che puntano in una direzione completamente diversa: verso la colpevolezza del marito., ma anche i propri dubbi professionali e umani. Basteranno le misure di protezione per salvare la donna?

La tensione narrativa si costruisce proprio attorno a questa domanda, mentre il caso reale che sconvolse la Spagna nel 2015 viene ricostruito con libertà creativa. Il vero caso Isabel Fuentes avvenne infatti a Verin, un centro della provincia di Ourense famoso per ospitare uno dei castelli medievali più grandi della Galizia. L'aggressione ebbe luogo nella frazione di Pazos. Tuttavia, né Verin né Pazos compaiono tra le location della serie Netflix: una scelta deliberata, probabilmente, per sottolineare che si tratta di una ricostruzione romanzata, come suggerisce anche l'uso di un nome fittizio per la protagonista. Tra i luoghi protagonisti delle riprese spicca Betanzos, gioiello medievale della Galizia che ha prestato il suo caratteristico centro storico alla produzione. Edifici antichi, vicoli stretti lastricati in pietra, un'atmosfera sospesa nel tempo: Betanzos è una tappa del Cammino di Santiago, e non è raro incrociare pellegrini che attraversano le sue strade diretti alla meta finale.

Sullo schermo si riconoscono diversi luoghi simbolo del comune: la Casa Consistorial, ovvero il municipio, il Centro Internacional de Estampa Contemporánea, il suggestivo Ponte Vella che attraversa il fiume Mandeo e il quartiere di A Cañota, con la sua architettura tipica che racconta secoli di storia galiziana. Ma Betanzos non è l'unica protagonista. Fonti locali e testimonianze online indicano tra le location anche Ourense, una delle città più grandi della zona, celebre come località termale e per la sua peculiare relazione con l'acqua, che attraversa e definisce l'intero paesaggio urbano. Poi c'è Santiago de Compostela, meta iconica del pellegrinaggio più famoso d'Europa, città che non ha bisogno di presentazioni e che aggiunge alle riprese un ulteriore strato di significato culturale e spirituale.





, nota per ospitare la Torre di Hércules, il faro romano più antico al mondo ancora in funzione. I panorami costieri di A Coruña offrono scorci di rara bellezza, con il mare che si infrange sulle scogliere e il vento che sembra portare con sé storie di altre epoche. La scelta di queste location non è casuale., dove il sacro e il profano si intrecciano nelle vie percorse dai pellegrini. Ambientare un true crime in questi luoghi significa caricare la narrazione di un peso emotivo particolare, creando una distanza straniante tra ciò che vediamo e ciò che viene raccontato.Netflix, con questa miniserie, non si limita a ricostruire un caso di cronaca. Costruisce un'atmosfera, gioca con le emozioni dello spettatore, usa il paesaggio come un personaggio silenzioso ma omnipresente., di segreti custoditi dietro facciate antiche, di violenze che possono consumarsi anche nei luoghi più pittoreschi. Il caso Isabel Fuentes ebbe un'eco enorme non solo in Spagna ma anche all'estero, sollevando dibattiti sulla violenza domestica, sulla capacità delle istituzioni di proteggere le vittime, sulle indagini e sulla giustizia.