Il prezzo nascosto della fama: su Netflix, il nuovo film dalla storia vera sull'eterno ragazzo di Hollywood
Rob Lowe racconta la sua vita nel documentario Netflix The Outsider: dalla fama a 17 anni con il Brat Pack alla rinascita dopo dipendenza e scandali.
Quando la celebrità ti colpisce prima che tu abbia compiuto vent'anni, il mondo ti vede come un'icona. Ma tu sei ancora un adolescente che sta cercando di capire chi sei. Questa è la storia di Rob Lowe, uno dei volti più riconoscibili degli anni '80, oggi protagonista di un film documentario che non si limita a celebrare la sua carriera, ma scava nelle cicatrici invisibili di chi è diventato famoso troppo presto. Netflix presenta "Rob Lowe: The Outsider", diretto da Chris Smith, lo stesso regista di "Tiger King" che ha dimostrato di saper raccontare storie umane complesse senza giudizio ma con una profondità rara. Questa volta l'obiettivo si sposta su una figura che molti credevano di conoscere: l'eterno ragazzo bello di Hollywood, membro del leggendario Brat Pack, quella cerchia di giovani attori che negli anni '80 dominava i botteghini con film come "The Outsiders", "St. Elmo's Fire" e "About Last Night".
Ma "The Outsider" non è un documentario sullo scandalo. È la cronaca di una rinascita. Lowe parla apertamente della sua dipendenza dall'alcol, delle notti perse, delle opportunità scivolate via. E poi della decisione che gli ha salvato la vita: quella di smettere di bere. Sono passati 36 anni dalla sua ultima bevuta, un traguardo che nel documentario assume il peso di una conquista epica quanto qualsiasi ruolo cinematografico. Ad affiancare la voce di Lowe ci sono testimonianze preziose. Sua moglie Sheryl Berkoff, che ha sposato nel 1991 e con cui ha costruito una famiglia solida lontano dai riflettori più invasivi. E poi Gwyneth Paltrow e Demi Moore, amiche e colleghe che hanno condiviso con lui i set e le pressioni di un'industria che troppo spesso consuma i suoi talenti prima ancora che maturino.
La seconda parte della carriera di Lowe è stata una masterclass di reinvenzione. Da "The West Wing", dove ha interpretato Sam Seaborn guadagnandosi una nomination agli Emmy, fino a "Parks and Recreation", dove il suo Chris Traeger è diventato un personaggio cult grazie a un mix perfetto di ironia e autoironia. Lowe ha dimostrato che si può sopravvivere a Hollywood, ma solo se si è disposti a guardare in faccia i propri demoni e a non nascondersi dietro la maschera della celebrità. Quello che emerge da "Rob Lowe: The Outsider" è un ritratto generazionale. Non solo la storia di un attore, ma una riflessione su cosa accade quando la fama arriva prima della maturità, quando il tuo volto è ovunque ma tu non sai ancora chi sei davvero. È il racconto di come il successo possa diventare una prigione dorata, e di come l'unica via d'uscita sia l'onestà brutale con se stessi.