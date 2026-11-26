Pubblicazione: 26 novembre alle 15:19

Nel 2008 il cinema sudcoreano regalava al mondo un thriller che avrebbe ridefinito i confini del genere poliziesco: The Chaser, opera prima di Na Hong-jin disponibile su Netflix, non è solo un inseguimento adrenalinico tra un ex detective e un assassino seriale. È una discesa negli abissi della corruzione morale, un noir urbano che ti sbatte in faccia una verità scomoda: quando i buoni sono cattivi e i cattivi sono mostri, chi salverà gli innocenti?

La storia parte da un presupposto tanto semplice quanto devastante., è un ex poliziotto che ha lasciato il distintivo per abbracciare un mestiere molto meno onorevole: lo sfruttamento della prostituzione. Non è un personaggio con cui empatizzare facilmente. È corrotto, cinico, interessato solo al profitto. Ma quando le sue ragazze iniziano a sparire una dopo l'altra senza saldare i debiti, il suo istinto investigativo si risveglia. Non per giustizia. Per soldi., un certo Young-min interpretato da Ha Jung-woo.

Inizialmente Jung-ho crede di avere a che fare con un rivale, forse qualcuno che sta rapendo le prostitute per rivenderle ad altri protettori. La realtà è molto più oscura: Young-min è un serial killer, e quelle ragazze non sono state vendute. Sono state uccise. Il film prende qui una piega frenetica, quasi claustrofobica. Jung-ho capisce che Mi-jin, l'ultima ragazza scomparsa interpretata da Seo Yeong-Ju, potrebbe essere ancora viva. Forse. Se riesce a trovarla in tempo. Quello che segue non è il classico thriller dove l'eroe accumula prove, costruisce un caso solido e consegna il cattivo alla giustizia.

The Chaser è sporco, caotico, frustrante nella sua rappresentazione di una macchina burocratica inefficiente e di una polizia che arriva sempre un passo dopo. Na Hong-jin dirige con mano sicura e uno stile documentaristico che rende tutto terribilmente credibile. Le strade di Seoul diventano un labirinto claustrofobico, i vicoli bui nascondono orrori indicibili, e la macchina da presa segue i personaggi con un realismo quasi brutale. Non ci sono inquadrature estetizzanti, non c'è la patina hollywoodiana che addolcisce la violenza. Qui tutto è crudo, viscerale, disperato. Il fatto che il film sia ispirato alla storia vera di un serial killer coreano aggiunge un ulteriore strato di inquietudine.

Anche se i nomi sono cambiati e la trama romanzata, sapere che eventi simili sono realmente accaduti rende impossibile scrollarsi di dosso il disagio.. Ti lascia con il fiato sospeso, con il cuore che batte forte, con la consapevolezza che a volte, nella vita reale come nel cinema, non è detto che i cattivi paghino e che gli innocenti vengano salvati. E forse è proprio