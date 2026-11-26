Un killer e una corsa contro il tempo: su Netflix, il film da una storia vera che unisce Old Boy e Seven
The Chaser di Na Hong-jin: thriller coreano del 2008 ispirato a un vero serial killer. Un ex poliziotto corrotto in corsa contro il tempo per salvare l'ultima vittima.
Nel 2008 il cinema sudcoreano regalava al mondo un thriller che avrebbe ridefinito i confini del genere poliziesco: The Chaser, opera prima di Na Hong-jin disponibile su Netflix, non è solo un inseguimento adrenalinico tra un ex detective e un assassino seriale. È una discesa negli abissi della corruzione morale, un noir urbano che ti sbatte in faccia una verità scomoda: quando i buoni sono cattivi e i cattivi sono mostri, chi salverà gli innocenti?
Inizialmente Jung-ho crede di avere a che fare con un rivale, forse qualcuno che sta rapendo le prostitute per rivenderle ad altri protettori. La realtà è molto più oscura: Young-min è un serial killer, e quelle ragazze non sono state vendute. Sono state uccise. Il film prende qui una piega frenetica, quasi claustrofobica. Jung-ho capisce che Mi-jin, l'ultima ragazza scomparsa interpretata da Seo Yeong-Ju, potrebbe essere ancora viva. Forse. Se riesce a trovarla in tempo. Quello che segue non è il classico thriller dove l'eroe accumula prove, costruisce un caso solido e consegna il cattivo alla giustizia.
The Chaser è sporco, caotico, frustrante nella sua rappresentazione di una macchina burocratica inefficiente e di una polizia che arriva sempre un passo dopo. Na Hong-jin dirige con mano sicura e uno stile documentaristico che rende tutto terribilmente credibile. Le strade di Seoul diventano un labirinto claustrofobico, i vicoli bui nascondono orrori indicibili, e la macchina da presa segue i personaggi con un realismo quasi brutale. Non ci sono inquadrature estetizzanti, non c'è la patina hollywoodiana che addolcisce la violenza. Qui tutto è crudo, viscerale, disperato. Il fatto che il film sia ispirato alla storia vera di un serial killer coreano aggiunge un ulteriore strato di inquietudine.