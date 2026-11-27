Pubblicazione: 27 novembre alle 13:00

Esistono storie di fantascienza che i registi più ambiziosi preferiscono lasciare sulla carta, intatte nella loro complessità astratta. Eppure, ogni tanto, qualcuno ci prova. E quando ci riesce, il risultato è straordinario. Blade Runner 2099 rappresenta forse l'esempio più luminoso di questa categoria. Pantheon, serie animata ora disponibile su Netflix, appartiene alla stessa famiglia. Tratta dalle storie premiate di Ken Liu, la serie si presenta inizialmente come un thriller tecnologico ambientato in un mondo dove la tecnologia di upload delle coscienze sta diventando accessibile. Una ragazza scopre che suo padre, dato per morto, esiste ancora come intelligenza digitale. Una cospirazione globale si sta muovendo nell'ombra. Sembra tutto abbastanza lineare, quasi convenzionale per gli standard della sci-fi contemporanea.

Ma Pantheon non è quello che sembra.. La serie spinge i confini della fantascienza speculativa fino a territori che raramente il mezzo televisivo osa esplorare, superando le barriere della realtà fisica, del tempo lineare, della vita biologica stessa. Il creatore Craig Silverstein ha compiuto un'operazione narrativa complessa:, e li ha tessuti in un'unica narrazione coerente. Non è stata semplice trasposizione. Pantheon usa l'animazione come linguaggio visivo per rendere accessibili idee che in live-action risulterebbero astratte o troppo costose da realizzare.La serieesplora il caricamento digitale delle coscienze, la singolarità tecnologica, la simulazione di realtà, ma tutto questo passa attraverso il filtro del lutto, della famiglia, della ricerca di senso. Dove molte serie di fantascienza rischiano di diventare fredde, sterili, troppo innamorate dei propri concetti,. I personaggi non sono pedine mosse per illustrare idee filosofiche.in un mondo che sta ridefinendo i confini stessi dell'umanità. Nell'arco finale,

Mostra un futuro in cui gli esseri post-umani hanno raggiunto una condizione di quasi-onniscienza, capaci di simulare infiniti universi, di esplorare ogni possibilità, di conoscere tutto. Eppure, in questa condizione divina, ciò che emerge è una verità profondamente malinconica: il significato esiste solo nella vulnerabilità, nell'incertezza, nell'incapacità di sapere cosa accadrà dopo. È qui che Pantheon raggiunge la sua massima potenza filosofica. La serie non celebra l'ascesa post-umana come trionfo. La mostra come una perdita. Ciò che ci rende umani non è la potenza, la conoscenza o l'eternità. È la fragilità, il limite, la morte. È la consapevolezza che non possiamo sapere tutto, che non possiamo controllare tutto, che siamo esposti al dolore e alla perdita. E che proprio in questa esposizione troviamo il senso.





Pantheon dimostra che adattare fantascienza letteraria complessa non solo è possibile, ma può produrre. Craig Silverstein ha creato una serie che merita di essere menzionata. Un'opera, un'ambizione:, ma profondamente, dolorosamente, meravigliosamente umani.