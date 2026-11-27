Su Netflix, la serie sci-fi più ambiziosa di Blade Runner 2099, tra coscienza digitale e futuro dell'umanità
Pantheon è una serie sci-fi animata tratta da Ken Liu che esplora coscienza digitale e post-umanità. Un'opera ambiziosa come Blade Runner 2099.
Esistono storie di fantascienza che i registi più ambiziosi preferiscono lasciare sulla carta, intatte nella loro complessità astratta. Eppure, ogni tanto, qualcuno ci prova. E quando ci riesce, il risultato è straordinario. Blade Runner 2099 rappresenta forse l'esempio più luminoso di questa categoria. Pantheon, serie animata ora disponibile su Netflix, appartiene alla stessa famiglia. Tratta dalle storie premiate di Ken Liu, la serie si presenta inizialmente come un thriller tecnologico ambientato in un mondo dove la tecnologia di upload delle coscienze sta diventando accessibile. Una ragazza scopre che suo padre, dato per morto, esiste ancora come intelligenza digitale. Una cospirazione globale si sta muovendo nell'ombra. Sembra tutto abbastanza lineare, quasi convenzionale per gli standard della sci-fi contemporanea.
Pantheon non dimentica mai che la fantascienza più potente è quella ancorata all'esperienza umana. La serie esplora il caricamento digitale delle coscienze, la singolarità tecnologica, la simulazione di realtà, ma tutto questo passa attraverso il filtro del lutto, della famiglia, della ricerca di senso. Dove molte serie di fantascienza rischiano di diventare fredde, sterili, troppo innamorate dei propri concetti, Pantheon mantiene una temperatura emotiva costante. I personaggi non sono pedine mosse per illustrare idee filosofiche. Sono persone che soffrono, che amano, che cercano di capire cosa significa essere umani in un mondo che sta ridefinendo i confini stessi dell'umanità. Nell'arco finale, Pantheon compie un salto temporale di milioni di anni.
Mostra un futuro in cui gli esseri post-umani hanno raggiunto una condizione di quasi-onniscienza, capaci di simulare infiniti universi, di esplorare ogni possibilità, di conoscere tutto. Eppure, in questa condizione divina, ciò che emerge è una verità profondamente malinconica: il significato esiste solo nella vulnerabilità, nell'incertezza, nell'incapacità di sapere cosa accadrà dopo. È qui che Pantheon raggiunge la sua massima potenza filosofica. La serie non celebra l'ascesa post-umana come trionfo. La mostra come una perdita. Ciò che ci rende umani non è la potenza, la conoscenza o l'eternità. È la fragilità, il limite, la morte. È la consapevolezza che non possiamo sapere tutto, che non possiamo controllare tutto, che siamo esposti al dolore e alla perdita. E che proprio in questa esposizione troviamo il senso.