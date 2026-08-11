Dark humor e un'agenzia funebre: la serie Netflix che i fan di The Office non sapevano di volere

Pubblicazione: 11 agosto alle 17:00

Sono passati oltre vent'anni dalla prima puntata della versione americana di The Office, eppure gli appassionati continuano a cercare quella stessa magia. Quella combinazione perfetta di situazioni quotidiane trasformate in assurdo, di personaggi eccentrici che ti entrano nel cuore, di umorismo che sa essere intelligente al momento giusto. Netflix, dal canto suo, ha sempre dimostrato di saper giocare bene con il formato mockumentary, ma c'è una serie che è rimasta nell'ombra del catalogo, nascosta tra migliaia di titoli, che meriterebbe invece un palcoscenico molto più luminoso. Si chiama Death Inc, originariamente Muertos S.L. in spagnolo, e rappresenta esattamente quello che i fan di The Office cercano: l'umorismo sul posto di lavoro portato nel luogo più improbabile possibile.



Parliamo di un'agenzia di pompe funebri. Sì, avete capito bene. Dove Michael Scott portava il caos in un ufficio di vendita di carta, Death Inc trasporta quella stessa energia nella gestione quotidiana di un'impresa funebre. Il risultato è una miscela esplosiva di umorismo nero, satira aziendale e situazioni che oscillano tra il geniale e l'imbarazzante, proprio come nelle migliori tradizioni del genere. Prodotta dai fratelli Caballero, conosciuti in Spagna per aver creato alcune delle sitcom più popolari del paese, la serie è stata acquisita da Netflix e le sue tre stagioni sono disponibili sulla piattaforma dall'estate del 2025. Quello che rende The Office così amato è la sua capacità di trasformare la routine quotidiana in intrattenimento puro. Gli spettatori si riconoscono in quelle dinamiche d'ufficio, in quei colleghi impossibili, in quelle riunioni che sembrano non finire mai.

Death Inc replica questa formula ma alza la posta: ambientare una comedy in un'agenzia funebre significa giocare costantemente sul filo del cattivo gusto, trasformando uno dei tabù più grandi della società occidentale in una fonte inesauribile di situazioni comiche. La serie segue l'agenzia funebre Torregrosa proprio nel momento in cui entra in crisi dopo la morte del suo proprietario. Un'ironia che non sfugge certo agli autori. Questa premessa potrebbe ricordare vagamente Six Feet Under di HBO, ma Death Inc prende una direzione completamente diversa. Niente drammi esistenziali o riflessioni profonde sulla mortalità: qui si punta tutto su un umorismo cinico, sfacciato, che non ha paura di spingersi dove poche serie osano andare.

Il vero colpo di genio è nel modo in cui la serie riesce a combinare due ingredienti apparentemente incompatibili. Da un lato, mantiene le dinamiche workplace tipiche di The Office: le lotte di potere tra colleghi, le incompetenze glorificate a sistema, i momenti di imbarazzo che ti fanno guardare attraverso le dita. Dall'altro, introduce elementi che ricordano le dinamiche corporative di Succession, con giochi di potere, eredità contestate e battaglie per il controllo dell'azienda. Il risultato è una serie che parla a chi ama l'umorismo nero senza mezze misure, a chi apprezza la satira sociale ben costruita e non ha paura di ridere di argomenti considerati scomodi. I personaggi eccentrici abbondano, ognuno con le proprie manie e ossessioni, proprio come il pubblico si aspetta da una comedy workplace che si rispetti.



La serie rappresenta anche un esempio perfetto di come il formato mockumentary possa essere declinato in modi sempre nuovi. Dopo anni di imitazioni più o meno riuscite di The Office, Death Inc dimostra che c'è ancora spazio per innovare, per trovare ambientazioni inesplorate che si prestano perfettamente a questo tipo di narrazione. Le interviste alla camera, gli sguardi complici verso lo spettatore, i momenti di silenzio imbarazzato: tutti gli elementi classici del genere sono qui, ma riletti attraverso la lente particolare di un'agenzia funebre spagnola in crisi. Death Inc offre un catalogo sostanzioso per chi vuole immergersi completamente in questo mondo. Non è la solita serie da consumare distrattamente mentre si scorre il telefono: richiede attenzione, la capacità di apprezzare sfumature e un certo gusto per l'umorismo che non tutti possiedono.