The Office e Monty Python riuniti in chiave storica: su Netflix, la serie polacca imperdibile

Pubblicazione: 09 agosto alle 20:00

Immagina una serie che attinge dalla sfacciataggine della commedia classica, dalla disinvoltura del mockumentary e dalla libertà creativa più sfrenata. Ora immaginala come un dramma storico che non si prende sul serio. No, non parliamo solo di The Great, anche se il confronto viene spontaneo. 1670, disponibile su Netflix, rappresenta una scelta meno ovvia per il binge-watching post-natalizio, ma in questo momento nessun'altra serie offre la stessa combinazione di umorismo e irriverenza che ci mancava dalle avventure di Elle Fanning e Nicholas Hoult nella produzione Hulu. Diretta da Maciej Buchwald e Kordian Kądziela, la serie si svolge in un piccolo villaggio chiamato Adamczycha durante il XVII secolo, esattamente come suggerisce il titolo. Segue la vita quotidiana di una famiglia nobile sarmatica che governa con pugno di ferro, anche quando i suoi membri si rivelano incapaci di gestire le faccende più semplici.

In altre parole, 1670 li ritrae attraverso uno specchio deformante: lo show è una critica spietata della nobiltà storica polacca, prende in giro la cultura nazionale e propone una narrazione basata sull'humor nero che non fa prigionieri.. Jan Paweł rappresenta l'equivalente ironico di Michael Scott di The Office: inconsapevole della propria mentalità ristretta e tossica, si considera un signore moralmente retto di territori prosperi. Senza alcun rimorso per ciò che compie, dice o suggerisce, Jan Paweł diventa un personaggio che tendiamo ad apprezzare da una distanza di sicurezza.Come dichiara orgogliosamente, desidera diventare il Jan Paweł (Giovanni Paolo) più famoso della storia polacca, riferimento evidente al fatto che la Polonia ha già uno dei suoi personaggi più celebri in Papa Giovanni Paolo II. Basta questa piccola sequenza per individuare tutti i complessi del personaggio, che diventano il suo fardello evidente negli episodi successivi. Tuttavia, Jan Paweł rimane qualcuno che crede nella propria superiorità mentale e fisica, mostrando sempre grande tenacia quando gli viene in mente una nuova idea, proverbialmente eccezionale.

Tutto ciò che fa demistifica la sua aura grandiosa e dimostra che non merita affatto di governare. Eppure, senza il carisma di Topa, le sue impressioni conviviali e il suo tempismo comico, l'intera satira preparata dagli sceneggiatori non sarebbe stata altrettanto efficace. Altri personaggi stellari riempiono adorabilmente diversi aspetti della serie. La figlia di Jan Paweł, Aniela, interpretata da Martyna Byczkowska, è una donna progressista che si ribella contro il patriarcato conservatore, anche se gli sceneggiatori occasionalmente prendono in giro la politica di sinistra. Jakub, il figlio di Jan Paweł interpretato da Michał Sikorski, è un prete avido la cui presenza funziona come espediente narrativo per criticare l'istituzione della chiesa moderna. Divertente notare come diventi l'incarnazione letterale dei suoi peccati, misfatti e trasgressioni.



Ognuno di loro riceve una propria linea narrativa che si connette profondamente ai loro spiriti e desideri. Allo stesso modo, ogni personaggio è fortemente legato alla critica di un altro ambiente sociale. Gli sceneggiatori di 1670 non hanno esitato a prendere in giro ogni classe esistente nella Confederazione polacco-lituana durante l'epoca ritratta nello show. Ecco perché i paragoni con Monty Python hanno senso: il commento sociale si giustappone a temi astratti e persino metafisici, ricordando talvolta Holy Grail. Con riferimenti tematici a L'esorcista o ispirazioni di inquadratura legate all'arte del XVII secolo, al cinema di Andrej Tarkovskij o persino ad Austin Powers, 1670 diventa un degno successore di Monty Python. La serie sfrutta deliberatamente la storia polacca per i propri scopi narrativi, ma offre un senso di umorismo sfrontato che non differisce dai classici mockumentary. È anche piuttosto educativa.



1670 rende le sue battute illustrative e comprensibili per un pubblico più ampio. Grazie a questo piccolo dettaglio, lo spettatore non rimane confuso ogni paio di secondi. Proprio come il Michael Scott di Steve Carell (che ha salvato la serie con la sua interpretazione) Jan Paweł diventa il narratore non obiettivo della serie. Sebbene descriva la storia del villaggio e la sua gerarchia sociale attraverso il suo punto di vista personale e piuttosto distorto, le sue descrizioni ci permettono di comprendere come funzionasse tutto 350 anni fa. Il pubblico non deve avere alcuna conoscenza particolare della storia polacca: gli spettatori possono immedesimarsi facilmente in questo microcosmo folle di contadini intellettuali e nobiltà donchisciottesca.