Su Netflix, una gemma (che nessuno ha visto) su licantropi e streghe con il 100% su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 11 agosto alle 14:00

Nel vasto catalogo di Netflix esistono gemme che brillano nell'ombra, serie che avrebbero meritato palcoscenici ben più luminosi ma che, per una serie di circostanze sfortunate, sono rimaste confinate ai margini dell'attenzione del pubblico. The Order è esattamente questo: un piccolo gioiello del fantasy televisivo che vanta un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, eppure è passato quasi inosservato. Una serie che aveva tutte le carte in regola per diventare il nuovo fenomeno cult del genere, sulla scia di Vampire Diaries, ma che è stata spazzata via dopo appena due stagioni.



Creata da Dennis Heaton e lanciata nel 2019, The Order racconta la storia di Jack Morton, uno studente universitario della prestigiosa St. Belgrave's University che si ritrova catapultato in un mondo oscuro e pericoloso quando diventa un licantropo. Non un licantropo qualsiasi, beninteso, ma parte dei Cavalieri di San Cristoforo, un gruppo di lupi mannari che proteggono l'università da minacce soprannaturali. Mentre Jack impara a convivere con la sua nuova natura bestiale, si trova a fronteggiare un nemico ancora più insidioso: l'Ordine Ermetico della Rosa Blu, una società segreta di streghe che manipola la magia per i propri fini.



Quello che rende The Order particolarmente interessante è la sua capacità di evitare i clichè più scontati del genere horror. Non si affida a jump scare facili o a mostri di cartapesta. Le scene che coinvolgono la magia oscura e gli scontri tra licantropi sono costruite con una tensione crescente che può genuinamente terrorizzare lo spettatore. C'è una brutalità viscerale negli scontri, una violenza che non viene mai mostrata gratuitamente ma che serve a sottolineare la posta in gioco e il costo reale della guerra tra creature soprannaturali. Il contesto universitario, lungi dall'essere una semplice ambientazione di comodo, diventa un elemento cruciale della narrazione. St. Belgrave rappresenta un microcosmo dove convivono società segrete, rituali antichi e giovani che devono affrontare sfide che vanno ben oltre gli esami e le relazioni sentimentali.

È un campus in cui la normalità della vita studentesca si intreccia costantemente con l'oscurità del soprannaturale, creando un contrasto straniante che funziona alla perfezione. La cancellazione di The Order dopo la seconda stagione, avvenuta nel 2020, ha lasciato molti fan con l'amaro in bocca. Netflix non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma secondo quanto riportato da Digital Spy, le ragioni sarebbero da ricercare nei costi di produzione elevati e in numeri di visualizzazione considerati insufficienti. Come molte altre serie cancellate tra il 2020 e il 2021, The Order è stata vittima delle conseguenze della pandemia di COVID-19. In quel periodo, Netflix ha dovuto fare scelte drastiche, dando priorità agli show con viewership massicce che giustificassero gli investimenti produttivi.



Eppure The Order meritava un destino diverso. Per chi ha amato The Vampire Diaries, Sabrina o True Blood, questa serie rappresenta esattamente il tipo di intrattenimento fantasy che sa bilanciare dramma soprannaturale, romance, azione e momenti di genuina leggerezza. Il sistema magico è ben congegnato, la guerra tra licantropi e streghe offre dinamiche narrative ricche, e la serie non dimentica mai di inserire elementi di umorismo che alleggeriscono la tensione senza mai sminuire la serietà della trama. The Order rappresenta un promemoria importante: il successo non è sempre meritocratico, e le serie migliori non sempre ottengono il riconoscimento che meriterebbero. Ma proprio per questo, vale la pena cercarle, recuperarle e, magari, diffondere la voce. Perché una gemma nascosta, quando viene finalmente scoperta, brilla ancora più intensamente.