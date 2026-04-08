Debutta da pochi giorni e vola già in classifica: Something very bad is going to happen è un record globale su Netflix

Pubblicazione: 08 aprile alle 13:11

Una nuova serie sta conquistando il pubblico globale e segnando numeri da record in streaming. Something Very Bad Is Going to Happen, l’horror psicologico prodotto dai fratelli Duffer Brothers, è diventato in pochi giorni uno dei titoli più visti su Netflix. Dopo il successo planetario di Stranger Things, il duo creativo torna con un progetto completamente diverso ma capace di generare la stessa attenzione. E i numeri parlano chiaro: la serie è entrata rapidamente nella top 10 globale, raggiungendo il terzo posto tra i contenuti più guardati. Un risultato che conferma il forte impatto del titolo già nelle prime settimane.

Something Very Bad Is Going To Happen fonte: NETFLIX

Il debutto della miniserie è avvenuto il 26 marzo 2026, a distanza di pochi mesi dalla conclusione definitiva di Stranger Things,nella prima settimana. Proprio quell’eredità ha contribuito ad alimentare aspettative altissime per il nuovo progetto dei Duffer, che non ha deluso né il pubblico né la critica. La trama si sviluppa attorno a un evento apparentemente felice: un matrimonio.

Ma, come suggerisce il titolo, qualcosa di molto inquietante si nasconde dietro le celebrazioni. La storia segue Rachel, interpretata da Camila Morrone, una sposa che, nei giorni precedenti alle nozze, inizia a essere tormentata da un senso crescente di paura. Il suo futuro marito, Nicky (Adam DiMarco), sembra nascondere qualcosa, mentre amici e familiari mettono in dubbio la loro relazione. Quello che dovrebbe essere il giorno più felice si trasforma così in un incubo psicologico, dove tensione e sospetto aumentano scena dopo scena.

Uno degli elementi più efficaci della serie è proprio l’atmosfera:, trasformando ambienti familiari in spazi carichi di tensione. Questo approccio ha conquistato anche la critica, come dimostrache parlano di una narrazione capace di “ipnotizzare” lo spettatore. Dal punto di vista produttivo, il progetto nasce sotto la supervisione dei Duffer Brothers, mentre la creazione è affidata a Haley Z. Boston, già nota per lavori precedenti nel genere horror. Il cast include anche nomi importanti come, contribuendo a rafforzare il livello qualitativo della produzione.

Il successo iniziale si inserisce in un contesto molto competitivo: tra le serie più viste nello stesso periodo figurano anche XO, Kitty e il drama coreano Bloodhounds. Nonostante ciò, Something Very Bad Is Going to Happen è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante, diventando uno dei titoli più discussi del momento. In sintesi, il “nuovo record” della serie non è legato a un singolo dato isolato, ma a un insieme di fattori: debutto forte, ottime recensioni e una presenza stabile tra i contenuti più visti a livello globale. Un risultato che conferma come il pubblico sia ancora fortemente attratto da storie capaci di mescolare emozione, tensione e mistero, soprattutto quando dietro c’è la firma di autori già amatissimi.