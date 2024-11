Denis Villeneuve sui commenti di Tarantino verso Dune: "Siamo esseri umani molto diversi"

Pubblicazione: 09 novembre alle 14:38

È durante una conversazione di due ore all'università canadese Concordia che il regista Denis Villeneuve ha commentato brevemente le affermazioni di Quentin Tarantino verso il suo Dune.

Qualche giorno fa Tarantino ha infatti spiegato di non aver alcun interesse nel vedere i film di Villeneuve, avendo già visto ildie non sentendo il bisogno di sentire nuovamente la stessa storia. "Non mi importa", ha commentato Villeneuve, provocando una risata nella sala gremita. "È vero! Concordo con lui sul fatto che non mi piace questa idea di riciclare e riportare vecchie idee. Ma dove non sono d’accordo è che quello che ho fatto non è un remake. È un adattamento del libro. Io la vedo come un’opera originale”. Poi ha fatto una pausa e ha aggiunto con ironia: “Ma siamo esseri umani molto diversi”.

Durante la lunga conversazione con gli studenti, il regista ha risposto a numerose domande, offrendo consigli e risposte. Quando le persone hanno cominciato ad applaudire dopo ogni sua affermazione, Villeneuve ha mostrato tutta la sua modestia: “Voglio solo chiarire una cosa,” ha detto. “Applaudiamo le persone che fanno le domande, non le mie risposte. Se applaudite le risposte, allora preferisco non applaudiate”.

Fonte / Montreal Gazette

Ricordiamo che tra i progetti futuri del regista, oltre a(che potrebbe girare tra non molto), c'è anche Rendezvous With Roma, un adattamento del romanzo 2001: Odissea nello Spazio, un progetto definito come "Arrival sotto steoridi" e un film su Cleopatra.