Dune, Quentin Tarantino non ha visto i film di Denis Villeneuve: "Non ho bisogno di rivedere la storia raccontata dalla versione di Lynch"

Ospite del podcast di Bret Easton Ellis, Quentin Tarantino ha svelato di non aver visto Dune: parte due (né tantomeno il primo capitolo della saga di Denis Villeneuve), e che non intende farlo. Ecco perché:

Ho visto Dune di [David Lynch] un paio di volte. Non ho bisogno di rivedere quella storia. Non ho bisogno di vedere i vermi delle sabbie. Non ho bisogno di vedere un film che pronuncia la parola "spezia" in modo così drammatico.

È un susseguirsi di remake. La gente mi chiede: “Hai visto Dune? Hai visto Ripley? Hai visto Shōgun?”. E io rispondo: “No, no, no, no. Ci sono sei o sette libri di Ripley. Se fai un altro [film su Ripley], perché adatti lo stesso [libro] che hanno già portato sullo schermo due volte?". Ho già visto quella storia due volte e non mi è piaciuta in nessuna delle due versioni, quindi non sono interessato a vederla una terza volta. Se raccontassi un'altra storia, sarebbe comunque abbastanza interessante da darle una possibilità. Ho visto Shōgun negli anni '80. Ho guardato tutte le 13 ore [della miniserie originale]. Sono a posto. Non ho bisogno di rivedere quella storia, non mi interessa come la raccontano. Non mi interessa se mi portano nel Giappone antico con una macchina del tempo. Non mi interessa, ho [già] visto quella storia.