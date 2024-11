Dune 2: la Warner propone agli Oscar la colonna sonora di Hans Zimmer, nonostante non sia ufficialmente candidabile

Pubblicazione: 07 novembre alle 10:57

Qualche settimana fa, vi riportavamo come la colonna sonora di Dune 2 (Dune: parte due) composta da Hans Zimmer, non sarebbe in teoria candidabile agli Oscar in quanto non "originale" (qui tutti i dettagli).

Nonostante il regolarmente parli chiaro, riporta Variety che la Warner ha ufficialmente sottoposto il lavoro di Zimmer all'attenzione dell'Academy, sperando che il suo contributo innovativo al film soddisfi i requisiti e si guadagni una nomination. La sezione musicale dell'Academy e altri comitati non hanno ancora esaminato la proposta. La sua presenza tra i candidabili rimarrà un mistero fino all'inizio del periodo di votazione della shortlist Oscar, il 9 dicembre. Le 20 colonne sonore selezionate saranno annunciate il 17 dicembre.

In due episodi del podcast di Variety, disponibili integralmente a breve, Denis Villeneuve e Zimmer hanno espresso il loro punto di vista sulla questione. In un estratto della conversazione che la testata anticipa, il regista rivendica:

Non credo che il discorso sia ancora chiuso. Ero presente quando Hans ha scritto la musica, e ha fatto una quantità enorme di musica. La seconda parte è una nuova colonna sonora. Non lo accetto perché è una delle più belle partiture che Hans abbia mai scritto e mi piacerebbe che fosse almeno presa in considerazione.

Si chiama Dune: parte due, non Dune 2. La storia inizia nel momento in cui finisce il primo film. Siamo ancora all'interno di quella storia, di quei personaggi, e sarebbe sciocco e assolutamente non cinematografico andare a scrivere nuovi temi musicali per i personaggi invece di ampliare quello già esistente.

Regista e compositore concordano poi sul fatto che Dune: parte due non è "un sequel" ma piuttosto una continuazione del primo film, completando l'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert. Sottolinea Zimmer:

