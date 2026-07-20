Dopo il flop in sala, questo film con Channing Tatum si prende la sua rivincita su Prime Video

Pubblicazione: 20 luglio alle 17:00

A volte i film migliori non trovano il loro pubblico nelle sale buie dei cinema. Roofman, l'ultima fatica di Channing Tatum diretta da Derek Cianfrance, ne è la prova vivente. Uscito nelle sale con recensioni entusiaste e la migliore performance della carriera dell'attore, il film ha racimolato appena 34 milioni di dollari a fronte di un budget di 19 milioni. Numeri che tecnicamente portano il film in positivo, ma che nel linguaggio spietato di Hollywood parlano di un'occasione mancata, di un pubblico che non si è presentato all'appuntamento. Poi però, Roofman ha conquistato la classifica di Prime Video.

sviluppò un modus operandi ingegnoso e bizzarro. Manchester entrava nei negozi attraverso i tetti, da cui il soprannome "Roofman", e il film di Cianfrance esplora non solo la meccanica dei suoi colpi, ma soprattutto. L'attore, conosciuto per il suo carisma naturale e la sua presenza scenica in commedie romantiche e film d'azione, qui mette in campo una vulnerabilità nuova.

Manchester è un protagonista facile da tifare, anche quando le sue azioni dovrebbero renderlo antipatico. È il tipo di ruolo che richiede sfumature, che chiede all'attore di navigare tra thriller, commedia e dramma senza mai perdere l'equilibrio. E Tatum ci riesce, supportato da una chimica palpabile con Kirsten Dunst, che interpreta Leigh Wainscott, figura centrale nella vita del protagonista. I numeri parlano chiaro: 87 percento di approvazione su Rotten Tomatoes basato su 212 recensioni della critica, con un punteggio del pubblico all'85 percento. Sono cifre che certificano non solo la qualità del film, ma anche il gradimento trasversale tra addetti ai lavori e spettatori comuni. Eppure, nelle sale, Roofman si è perso nel rumore di fondo dei blockbuster e dei film d'animazione per famiglie.



Per Tatum, questo successo tardivo arriva in un momento particolarmente denso della sua carriera. L'attore ha un'agenda fitta di progetti in arrivo, tra cui il ritorno nei panni di Gambit in Avengers Doomsday, ruolo che i fan attendono da anni dopo la sua breve apparizione in Deadpool & Wolverine. Ma proprio per questo Roofman merita attenzione: rappresenta il lato artistico di Tatum, quello che va oltre il supereroe o l'eroe d'azione, e che dimostra una maturità interpretativa che molti non gli riconoscono ancora.Per chi ama il cinema che osa, che racconta storie vere con sensibilità e che si affida ad attori al meglio delle loro capacità, questo è uno di quei titoli che meritano di essere recuperati. Non è solo un buon film che ha avuto sfortuna al botteghino: è un promemoria del fatto che il talento e la qualità, prima o poi, trovano il modo di emergere, anche se devono passare dal tetto.