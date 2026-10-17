Dopo la tragedia al Colosseo, il programma di Alberto Angela si farà: ecco dove vederlo e di cosa parla

Pubblicazione: 17 ottobre alle 13:55

Domenica 18 ottobre alle 21.30, Rai 1 trasmetterà finalmente lo speciale Alberto Angela racconta Giulio Cesare, un evento televisivo che porta con sé il peso di una tragedia e la forza di una dedica. Il programma, originariamente previsto per il 27 settembre in concomitanza con la Giornata Mondiale del Turismo, era stato rinviato a causa di un incidente mortale avvenuto nel cantiere di restauro del Colosseo.





La data originale faceva parte di un accordo più ampio con il ministro Gianmarco Mazzi, annunciato durante l'estate come vetrina internazionale per il patrimonio culturale italiano. Ma il destino ha imposto una pausa dolorosa., un, Andrea Moretti,dell'Anfiteatro Flavio. L'intero monumento è stato chiuso al pubblico in segno di lutto."Non è stato facile rientrare nel Colosseo dopo la tragica scomparsa del giovanissimo Andrea Moretti", ha scritto Alberto Angela sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. "Il nostro pensiero è tornato spesso a lui durante la registrazione. E a lui abbiamo deciso di dedicare questa serata". Parole che: un ponte tra la gloria dell'antica Roma e la fragilità della vita contemporanea, tra le pietre millenarie e il sangue versato per mantenerle in piedi.

Lo speciale si inserisce nella serie "Lo spettacolo della conoscenza" e promette di essere un'esperienza visiva e narrativa di grande impatto. Per settimane, troupe e maestranze hanno lavorato dentro e fuori l'Anfiteatro Flavio, sfruttando ogni angolo del monumento più iconico della romanità. Una scelta simbolica, benché il Colosseo sia posteriore all'epoca di Giulio Cesare: l'edificio rappresenta l'eredità di Roma, quel potere che Cesare contribuì a forgiare e che i suoi successori celebrarono attraverso l'architettura monumentale.





Alberto Angela, che ha dedicato a Cesare anche un volume pubblicato da Mondadori nel 2025 ("Cesare. La conquista dell'eternità"), presenta il condottiero come "un uomo di potere, consumato politico e condottiero".: le conquiste militari, le alleanze strategiche, gli amori travolgenti, fino all'assassinio che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia occidentale.: droni che sorvolano l'arena dall'alto catturando prospettive inedite, telecamere che penetrano negli spazi più inaccessibili e suggestivi dell'edificio., Angela costruisce un affresco che intreccia rigore storico e capacità divulgativa, quella che da anni lo rende uno dei volti più amati della televisione italiana.Domenica sera, quando le luci si accenderanno sull'arena e la voce di Angela comincerà a raccontare le gesta di Giulio Cesare, ci sarà un giovane operaio che non vedrà lo spettacolo. Andrea Moretti aveva 22 anni e lavorava per restituire bellezza a uno dei monumenti più straordinari dell'umanità., ogni monumento illuminato, ogni ripresa spettacolare,. Perché la vera eternità di cui parlava Cesare non si conquista solo con le imprese, ma con la memoria di chi resta.