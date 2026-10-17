Dopo la tragedia al Colosseo, il programma di Alberto Angela si farà: ecco dove vederlo e di cosa parla
Alberto Angela dedica lo speciale su Giulio Cesare all'operaio Andrea Moretti, morto a 22 anni nel cantiere del Colosseo. In onda domenica 18 ottobre su Rai 1.
Domenica 18 ottobre alle 21.30, Rai 1 trasmetterà finalmente lo speciale Alberto Angela racconta Giulio Cesare, un evento televisivo che porta con sé il peso di una tragedia e la forza di una dedica. Il programma, originariamente previsto per il 27 settembre in concomitanza con la Giornata Mondiale del Turismo, era stato rinviato a causa di un incidente mortale avvenuto nel cantiere di restauro del Colosseo.
"Non è stato facile rientrare nel Colosseo dopo la tragica scomparsa del giovanissimo Andrea Moretti", ha scritto Alberto Angela sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. "Il nostro pensiero è tornato spesso a lui durante la registrazione. E a lui abbiamo deciso di dedicare questa serata". Parole che trasformano uno speciale televisivo in qualcosa di più profondo: un ponte tra la gloria dell'antica Roma e la fragilità della vita contemporanea, tra le pietre millenarie e il sangue versato per mantenerle in piedi.
Lo speciale si inserisce nella serie "Lo spettacolo della conoscenza" e promette di essere un'esperienza visiva e narrativa di grande impatto. Per settimane, troupe e maestranze hanno lavorato dentro e fuori l'Anfiteatro Flavio, sfruttando ogni angolo del monumento più iconico della romanità. Una scelta simbolica, benché il Colosseo sia posteriore all'epoca di Giulio Cesare: l'edificio rappresenta l'eredità di Roma, quel potere che Cesare contribuì a forgiare e che i suoi successori celebrarono attraverso l'architettura monumentale.
Le riprese hanno sfruttato tecnologie all'avanguardia: droni che sorvolano l'arena dall'alto catturando prospettive inedite, telecamere che penetrano negli spazi più inaccessibili e suggestivi dell'edificio. Di fronte a un pubblico giovane e con l'accompagnamento musicale di un'orchestra dal vivo, Angela costruisce un affresco che intreccia rigore storico e capacità divulgativa, quella che da anni lo rende uno dei volti più amati della televisione italiana.
Domenica sera, quando le luci si accenderanno sull'arena e la voce di Angela comincerà a raccontare le gesta di Giulio Cesare, ci sarà un giovane operaio che non vedrà lo spettacolo. Andrea Moretti aveva 22 anni e lavorava per restituire bellezza a uno dei monumenti più straordinari dell'umanità. La dedica dello speciale non cancellerà quella perdita, ma forse aiuterà a non dimenticare che dietro ogni pietra restaurata, ogni monumento illuminato, ogni ripresa spettacolare, ci sono mani, sudore e vite che meritano protezione. Perché la vera eternità di cui parlava Cesare non si conquista solo con le imprese, ma con la memoria di chi resta.