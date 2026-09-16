Emmy Awards 2026, Zendaya e Selena Gomez brillano sul red carpet: i look più belli e sorprendenti

Pubblicazione: 16 settembre alle 19:11

Gli Emmy Awards 2026 hanno incoronato i protagonisti della televisione americana, ma prima ancora che venissero consegnate le statuette gli occhi erano già puntati sul red carpet del Peacock Theater di Los Angeles. E tra abiti gioiello, ritorni all'eleganza della vecchia Hollywood e qualche scelta decisamente più difficile da ignorare, anche quest'anno le star hanno trasformato l'arrivo alla cerimonia in uno spettacolo parallelo.

Una delle protagoniste più attese era inevitabilmente. L'attrice si è presentata conrealizzato su misura, una creazione a sirena ricoperta di cristalli e perle che ha trasformato il vestito quasi in un gioiello. A completare il look sono arrivati i gioielli Mikimoto e soprattutto il nuovo taglio di capelli, altro dettaglio che non è passato inosservato. Una scelta molto diversa da quella di, che ha deciso di giocare direttamente con il simbolo della serata.

La star di Only Murders in the Building ha infatti scelto un abito a colonna dorato firmato Louis Vuitton, accompagnato dai gioielli Tiffany & Co. Il risultato richiamava inevitabilmente il colore della statuetta degli Emmy, con una silhouette essenziale che lasciava all'oro il compito di attirare tutta l'attenzione. E proprio la statuetta è diventata protagonista del look più folle della serata.

selena gomez at the 78th emmy awards pic.twitter.com/lFKCLO0qOC — pop vydeos (@popvydeos) September 14, 2026

Meg Stalter ha deciso di non limitarsi a vestirsi d'oro: sul red carpet si è praticamente trasformata in un Emmy. La star di Hacks, alla sua prima nomination come miglior attrice non protagonista in una comedy, si è presentata con il corpo dipinto d'oro, crop top e shorts della stessa tonalità, grandi elementi decorativi e una sfera che completava la trasformazione. Dietro al risultato c'era anche il collega Paul W. Downs, che ha raccontato di aver trascorso circa due ore ad applicarle la vernice dorata. Un modo piuttosto letterale di vestirsi per il premio che si spera di portare a casa.

Nicole keep a check Kidman, an executive producer on Emmy-nominated 'Margo's Got Money Troubles, has arrived on the #Emmys carpet. pic.twitter.com/LJMwbbGABa — SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) September 15, 2026

Se Stalter ha scelto di rompere completamente le regole,ha percorso la strada opposta.è tornata agli Emmy dopo nove anni e lo ha fatto affidandosi a Chanel, con un abito bianco caratterizzato da un profondo spacco. Un ritorno costruito sull'eleganza classica, ma abbastanza audace da riportare alla memoria uno dei gesti più celebri nella storia dei red carpet: la gamba mostrata da

Anche Florence Pugh ha scelto di non passare inosservata. Per lei un abito custom Vivienne Westwood, mentre Ayo Edebiri si è affidata a Chanel, impreziosendo il look con un enorme fiocco arancione capace di spezzare completamente la silhouette. Tra le tendenze più evidenti della serata c'è stato però anche il ritorno a forme molto più essenziali.

Sarah Pidgeon ha indossato un abito sottoveste lilla di Chanel con ricami di perle, una scelta che richiamava direttamente l'estetica minimalista anni Novanta e anche Carolyn Bessette-Kennedy, il personaggio che interpreta in Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Elle Fanning ha seguito una strada simile con un abito sottoveste verde menta firmato Ralph Lauren Collection. Due look costruiti più sulle linee e sui colori che sull'eccesso di decorazioni.

Non è mancato il nero, probabilmente uno dei colori dominanti dell'intero red carpet., Michelle Pfeiffer Saint Laurent e Carey Mulligan The Row, mentre Dakota Fanning ha giocato sul contrasto con un abito Carolina Herrera bianco e nero dalla lunghezza sotto il ginocchio. Proprioha aggiunto al vestito uno dei dettagli più preziosi della serata: una collana Swarovski con diamanti creati in laboratorio da 19,46 carati, dal valore riportato di circa 35.000 dollari.

Invece fronte maschile uno dei look che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato quello di Colman Domingo. L'attore ha scelto Valentino, abbinando una giacca dalla costruzione quasi simile a una vestaglia a pantaloni svasati, mentre Alan Cumming ha puntato su uno smoking ricamato in bianco e nero. A dominare la serata, comunque, non è stata una singola tendenza.

Il red carpet degli Emmy 2026 ha alternato nero e bianco, tonalità pastello, oro e colori molto più accesi. Rispetto ad altre edizioni sono mancati forse i look destinati a dividere completamente il pubblico, ma non quelli capaci di diventare immediatamente riconoscibili. E se Zendaya ha trasformato Prada in un abito gioiello e Selena Gomez ha scelto di brillare come una statuetta, Meg Stalter ha deciso di eliminare qualsiasi metafora: agli Emmy ci è arrivata direttamente vestita da Emmy, in una serata che ha poi incoronato alcuni dei grandi protagonisti della televisione dell’ultimo anno.