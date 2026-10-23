Fatherland è il cinema d'autore di cui abbiamo bisogno | Recensione

Pubblicazione: 23 ottobre alle 11:51

Pochi registi al mondo sanno mantenere la loro cifra stilistica riuscendo a rendersi aperti e disponibili a pubblici sempre più ampi. Pawel Pawlikowski è uno di quelli che ha saputo unire una resa estetica di assoluto livello a storie d'autore capaci di raccontare in maniera purissima la sua Polonia, tra storie e legami spezzati. Fatherland arriva nei nostri cinema dopo un emozionante esordio a Cannes per dimostrare che anche in 80 minuti appena è possibile fare un cinema che guardi alla testa, al cuore e alla mente di chi osserva. Ecco le nostre riflessioni: