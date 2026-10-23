Speciale Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito
SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
FILM

Fatherland è il cinema d'autore di cui abbiamo bisogno | Recensione

Il nuovo film di Pawel Pawlikowski arriva al cinema e chiude un'ideale trilogia sul tempo e la colpa. Il regista polacco stupisce ancora e rende accessibile un cinema d'autore altrimenti troppo difficile da digerire.

di Redazione
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Format video
Film

Pochi registi al mondo sanno mantenere la loro cifra stilistica riuscendo a rendersi aperti e disponibili a pubblici sempre più ampi. Pawel Pawlikowski è uno di quelli che ha saputo unire una resa estetica di assoluto livello a storie d'autore capaci di raccontare in maniera purissima la sua Polonia, tra storie e legami spezzati. Fatherland arriva nei nostri cinema dopo un emozionante esordio a Cannes per dimostrare che anche in 80 minuti appena è possibile fare un cinema che guardi alla testa, al cuore e alla mente di chi osserva. Ecco le nostre riflessioni:

Continua a leggere su BadTaste