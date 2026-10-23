Fatherland è il cinema d'autore di cui abbiamo bisogno | Recensione
Il nuovo film di Pawel Pawlikowski arriva al cinema e chiude un'ideale trilogia sul tempo e la colpa. Il regista polacco stupisce ancora e rende accessibile un cinema d'autore altrimenti troppo difficile da digerire.
di Redazione
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Pochi registi al mondo sanno mantenere la loro cifra stilistica riuscendo a rendersi aperti e disponibili a pubblici sempre più ampi. Pawel Pawlikowski è uno di quelli che ha saputo unire una resa estetica di assoluto livello a storie d'autore capaci di raccontare in maniera purissima la sua Polonia, tra storie e legami spezzati. Fatherland arriva nei nostri cinema dopo un emozionante esordio a Cannes per dimostrare che anche in 80 minuti appena è possibile fare un cinema che guardi alla testa, al cuore e alla mente di chi osserva. Ecco le nostre riflessioni: