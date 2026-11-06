Possible Love è il nuovo Parasite? La nostra videorecensione del film sorpresa dell'anno

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:46

È davvero il nuovo Parasite? Possible Love ci ha sorpreso, e non poco. Ma cosa rende questo film così interessante? E soprattutto, il paragone con il capolavoro di Bong Joon-ho è davvero giustificato? Nella nostra videorecensione vi raccontiamo cosa ci ha conquistato e perché dovreste tenerlo d'occhio.

Il film, in uscita in Italia, segna, che nel 2018 riuscì acon il suo splendido, tanto da essere selezionatoagli Oscar 2019. La pellicola, che ha ottenutoall'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, racconta l'incontro tra due coppie sposate, profondamente diverse per condizioni economiche e stile di vita, le cui esistenze finiscono per scontrarsi. Un filmcon il capolavoro di Bong Joon-ho.