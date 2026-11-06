Possible Love è il nuovo Parasite? La nostra videorecensione del film sorpresa dell'anno
Possible Love è una delle sorprese dell'anno ma perchè ci ha convinti così tanto? Ve lo spieghiamo nella nostra videorecensione, in cui vi spieghiamo perché per noi è il nuovo Parasite.
Seguici su
Condividi
È davvero il nuovo Parasite? Possible Love ci ha sorpreso, e non poco. Ma cosa rende questo film così interessante? E soprattutto, il paragone con il capolavoro di Bong Joon-ho è davvero giustificato? Nella nostra videorecensione vi raccontiamo cosa ci ha conquistato e perché dovreste tenerlo d'occhio.