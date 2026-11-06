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Possible Love è il nuovo Parasite? La nostra videorecensione del film sorpresa dell'anno

Possible Love è una delle sorprese dell'anno ma perchè ci ha convinti così tanto? Ve lo spieghiamo nella nostra videorecensione, in cui vi spieghiamo perché per noi è il nuovo Parasite.

di Redazione BadTaste
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È davvero il nuovo Parasite? Possible Love ci ha sorpreso, e non poco. Ma cosa rende questo film così interessante? E soprattutto, il paragone con il capolavoro di Bong Joon-ho è davvero giustificato? Nella nostra videorecensione vi raccontiamo cosa ci ha conquistato e perché dovreste tenerlo d'occhio.

Il film, in uscita in Italia su Netflix il 6 novembre, segna il ritorno alla regia di Lee Chang-dong, che nel 2018 riuscì a stregare critica e pubblico con il suo splendido Burning, tanto da essere selezionato per rappresentare la Corea agli Oscar 2019. La pellicola, che ha ottenuto il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, racconta l'incontro tra due coppie sposate, profondamente diverse per condizioni economiche e stile di vita, le cui esistenze finiscono per scontrarsi. Un film perfettamente in linea con il capolavoro di Bong Joon-ho.

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