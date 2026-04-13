Timothée Chalamet è SOPRAVVALUTATO?! - Con Alex Polidori | MultiVersus 1x01

Pubblicazione: 13 aprile alle 15:36

Sul canale YouTube di BadTaste nasce Multiversus, il format realizzato in collaborazione con ScreenWorld e Cinemaserietv.it che mette a confronto opinioni, visioni e punti di vista sul cinema contemporaneo, trasformando ogni episodio in un vero e proprio terreno di dibattito.

In questa nuova puntata, al centro della discussione c’è una delle figure più divisive e chiacchierate degli ultimi anni: Timothée Chalamet. Attore, volto ricorrente del cinema d’autore e ormai presenza fissa anche nel mainstream hollywoodiano, Chalamet è diventato nel tempo un caso critico prima ancora che artistico. È davvero uno dei talenti più importanti della sua epoca o è il prodotto di una narrazione mediatica particolarmente efficace?

La conversazione si muove proprio lungo questa linea sottile, cercando di capire da dove nasca la percezione – sempre più diffusa – di un attore forse sopravvalutato. Si parla delle sue interpretazioni più celebri, del modo in cui il suo stile recitativo si sia imposto come cifra riconoscibile e, allo stesso tempo, dei limiti che alcuni spettatori e commentatori iniziano a intravedere.

Uno dei nodi centrali dell’episodio riguarda anche la, e in particolare la mancata vittoria agli Oscar. Una sconfitta che ha fatto discutere e che diventa qui il punto di partenza per riflettere non solo sul percorso di Chalamet, ma anche sulle dinamiche dell’industria: quanto contano davvero le performance? E quanto, invece, incidono fattori come il posizionamento, la narrativa costruita attorno a un attore e le strategie promozionali?

Ma c’è anche un altro aspetto, forse ancora più interessante, che emerge nel corso del dibattito: il progressivo cambiamento della percezione pubblica di Chalamet. Da astro nascente amato quasi unanimemente a figura che inizia a suscitare fastidio in una parte del pubblico. Un passaggio sottile, fatto di sovraesposizione, scelte artistiche e presenza mediatica, che racconta molto non solo dell’attore, ma anche del modo in cui oggi costruiamo e distruggiamo i nostri idoli culturali.

Ad arricchire la puntata c’è la presenza di un ospite speciale: Alex Polidori, doppiatore italiano di Chalamet, che offre uno sguardo privilegiato e inedito sul lavoro dell’attore. Il suo intervento aggiunge un ulteriore livello alla discussione, permettendo di entrare – almeno in parte – nel processo interpretativo e nel modo in cui certe sfumature recitative vengono tradotte e percepite anche nel doppiaggio.

Il risultato è un confronto acceso ma articolato, che non cerca una risposta definitiva quanto piuttosto di mettere in luce le contraddizioni e le complessità di un fenomeno contemporaneo. Perché, in fondo, parlare di Timothée Chalamet oggi significa parlare del nostro rapporto con il talento, con la celebrità e con le aspettative che proiettiamo sul cinema di oggi.