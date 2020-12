Dopo i Boston Film Critics Association Awards, vinti da Nomadland , è stato il turno dei premi del New York Film Critics Circle e della Los Angeles Film Critics Association , due delle associazioni della critica più importanti e influenti d’America. Come vi spiegavamo l’altro giorno, quest’anno la corsa agli Oscar inizierà più avanti, e cioè a gennaio (la National Board of Review, vero indicatore per la stagione dei premi, si riunirà il 26 gennaio 2021, quasi due mesi dopo la sua posizione normale).

I critici di New York sono storicamente molto affidabili nel selezionare film che poi rivedremo agli Oscar: dal 1935 il vincitore del premio come miglior film del NYFCC ha sempre ottenuto almeno una nomination come miglior film, regista, attori o sceneggiatura.

A sorpresa, a vincere il premio come miglior film è First Cow di Kelly Reichardt, che potrebbe farsi strada per una nomination come miglior regista da parte dell’Academy. Premiati anche Nomadland (miglior regista Chloé Zhao) e Da 5 Bloods (Chadwick Boseman come migliore attore non protagonista). Sorprende anche il premio a Maria Bakalova come migliore attrice non protagonista in Borat: seguito di film cinema.

NYFCC: I PREMI

Miglior film : First Cow

: First Cow Miglior regista : Chloé Zhao for “Nomadland”

: Chloé Zhao for “Nomadland” Miglior attore : Delroy Lindo for “Da 5 Bloods”

: Delroy Lindo for “Da 5 Bloods” Migliore attrice : Sidney Flanigan for “Never Rarely Sometimes Always”

: Sidney Flanigan for “Never Rarely Sometimes Always” Miglior attore non protagonista : Chadwick Boseman for “Da 5 Bloods”

: Chadwick Boseman for “Da 5 Bloods” Migliore attroce non protagonista : Maria Bakalova for “Borat Subsequent Moviefilm”

: Maria Bakalova for “Borat Subsequent Moviefilm” Miglior film d’esordio : The 40-Year-Old Version

: The 40-Year-Old Version Migliore sceneggiatura : Eliza Hittman for “Never Rarely Sometimes Always”

: Eliza Hittman for “Never Rarely Sometimes Always” Miglior fotografia : Small Axe

: Small Axe Miglior film d’animazione : Wolfwalkers

: Wolfwalkers Miglior film in lingua straniera : Bacurau

: Bacurau Miglior documentario : Time

: Time Premio speciale : Spike Lee

: Spike Lee Special Award: Kino Lorber, for their creation of Kino Marquee, a virtual cinema distribution service that was designed to help support movie theaters, not destroy them.

Per quanto riguarda i critici di Los Angeles, l’edizione di quest’anno rimescola le carte in tavola assegnando il premio come miglior film a Small Axe, una collezione di cinque film diretti da Steve McQueen e proposta da Amazon Prime Video, che in realtà verrà proposta da Amazon Studios ai Golden Globe e alla Screen Actors Guild come miniserie e concorrerà agli Emmy nel 2021. Chloé Zhao ha vinto anche qui il premio come miglior regista (quarta donna della storia a ottenere questo riconoscimento, e prima di origini asiatiche). A questo punto se la Zhao dovesse vincere come miglior regista ai premi della National Board of Review, sarebbe la prima donna a ottenere tutti e tre i premi della critica e il sesto regista a farlo dopo Barry Jenkins (“Moonlight”), David Fincher (“The Social Network”), Ang Lee (“Brokeback Mountain”), Curtis Hanson (“L.A. Confidential”) e Quentin Tarantino (“Pulp Fiction”), tutti nominati poi all’Oscar (solo Lee lo vinse).

LAFCC: I PREMI