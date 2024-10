FNAF, Josh Hutcherson promette un sequel più spaventoso: "I fan impazziranno"

Pubblicazione: 06 ottobre alle 08:25

Si avvicina l'inizio delle riprese del sequel di Five Night at Freddy's a New Orleans. Nell'attesa, Josh Hutcherson svela qualche anticipazione sul film, spiegando che "i fan impazziranno" in un'intervista con Esquire:

È un film molto più grande; la posta in gioco è più alta. Ci sono più personaggi animatronici, pupazzi animatronici diversi tra loro, e il mondo si espande in modo enorme.

In FNAF, Hutcherson interpreta Mike Schmidt, una guardia di sicurezza che inizia a lavorare presso la Freddy Fazbear’s Pizza. Durante la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte a Freddy’s non sarà così facile come pensava.

L'attore promette che il sequel sarà più spaventoso:

È così esagerato e bizzarro, in un certo senso, che ci siamo resi conto che trovare la verità emotiva dei personaggi sarebbe stata la chiave per farlo funzionare. Credo che i fan impazziranno per questa cosa. Sarà molto divertente. Sarà anche più spaventoso.

Amo lavorare in questo mondo. Emma Tammi, la nostra regista, è fenomenale, e con il mio personaggio, Mike, penso che le possibilità siano infinite. Potrebbe voler dire un coinvolgimento duraturo. Ma al momento ci stiamo concentrando sul secondo film. Vedremo cosa succederà dopo.

Hutcherson non si sbilancia però su un suo ritorno per un terzo film:

Il sequel di FNAF uscirà il 25 dicembre 2025. È già previsto un terzo film.