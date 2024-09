Friends compie 30 anni: i creatori riflettono sull'anniversario e la morte di Matthew Perry

Pubblicazione: 22 settembre alle 16:03

Oggi non cade solo il 20 esimo anniversario di Lost: è anche il 30 esimo anniversario di Friends, andato in onda per 10 stagioni sulla NBC dal 22 settembre 1994 al 2004, quando 52 milioni di spettatori statunitensi videro il finale della serie, l’episodio televisivo più visto degli anni 2000.

Interpretata da, la serie ruota attorno a sei amici tra i venti e i trent'anni che vivono a Manhattan. Durante le sue dieci stagioni, è stata nominata per 62 Primetime Emmy Awards, vincendo il premio come Migliore Serie Comica nel 2002 in occasione dell'ottava stagione. Ha anche totalizzato ascolti da record, e tuttora è una delle serie più viste in streaming sulle piattaforme che la propongono (Netflix in Italia).

In occasione dell'anniversario, i creatori Martha Kaufmann e David Crane e il produttore esecutivo Kevin S. Bright hanno sottolineato venerdì al Today Show come la scomparsa di Matthew Perry meno di un anno fa condizioni le celebrazioni: "È una perdita enorme e rende il 30° anniversario un po' difficile", ha detto Kauffman, mentre Bright ha aggiunto: "Ci faceva ridere ogni giorno. [...] Ha combattuto la buona battaglia per così tanto tempo, e sembrava davvero che, dalla reunion del 2021 in poi, avesse finalmente trovato un po' di pace".

Parlando con il Times , i creatori sono tornati sulle difficoltà di Perry con le dipendenze: "Quando ne siamo venuti a conoscenza, eravamo già una famiglia, sotto molti aspetti", ha detto. "C'è stato un momento in cui gli abbiamo chiesto: 'Vuoi lasciare la serie?' E lui ha risposto categoricamente: 'No, questo è davvero importante per me'".

Kaufmann ha spiegato "Mi vengono in mente due cose [su come celebrarlo]: una di queste è fare donazioni ai centri di trattamento per la dipendenza — combattiamo questa malattia. E il secondo modo è guardare Friends e ricordarlo non come un uomo che è morto in quel modo, ma come un uomo che era incredibilmente divertente e che ha portato gioia a tutti".

Ricordiamo che qualche settimana fa cinque persone sono state incriminate e accusate nell'ambito di un'indagine sulla morte di Perry.

La cronaca / Matthew Perry: uno dei dottori accusati di essere coinvolti nella sua morte si dichiara colpevole

Jennifer Aniston non lavorerà mai più a una sitcom

Intanto, Jennifer Aniston ha partecipato al podcast SmartLess nel quale ha celebrato Friends spiegando di avere così tanti bei ricordi delle riprese di dubitare di partecipare mai più a un’altra sitcom:

Se avessi la certezza che sarebbe la stessa esperienza che ho avuto con quei ragazzi, sì, ma dubito che accadrà mai.

Ha aggiunto che fare Friends è stato il lavoro preferito della sua lunga carriera e che ogni singolo giorno le manca ancora il ritmo delle riprese.

Non ci sarà un reboot di Friends

Nell'intervista a Today Bright, Kauffman e Crane dicono di essere spesso avvicinati da persone — alcune delle quali offrono persino consigli su come mantenere vivo Friends. “A volte arrivano dei pre-adolescenti e ti dicono quanto amano la serie e ci chiedono: ‘Ci saranno altri episodi?’” ha detto Bright. “Ci capita spesso. Ricevo email su questo argomento tutto il tempo. E tutti hanno una grande idea. E la grande idea è che i loro figli siano cresciuti e facciano uno show in stile Friends,” ha aggiunto Kauffman. La reazione di Crane a tutto ciò è semplicissima: “Oh, no, no, no, no".

La presidente del Warner Bros. TV Group, Channing Dungey, ha anche detto all'inizio di quest'anno che dovrebbe esserci prima una "ragione" per riportare in vita una serie come Friends. Sebbene al momento non sembrino esserci ragioni, il cast ha girato una reunion per HBO Max nel 2021.