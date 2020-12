LEGGI ANCHE: George Clooney esclude di tornare nei panni di Batman in The Flash

è impegnato in un lungo tour (virtuale) per la promozione stampa del suo The Midnight Sky , ma, insieme al leggendario conduttore radiofonico Howard Stern è tornato a parlare di uno dei suoi film più celebri:. Un film celebre non certo per i motivi che un attore si auspica, come ribadito proprio da George Clooney dai microfoni di Stern.

Secondo la star, la sua performance nel film è infatti letteralmente “dolorosa da vedere”:

È così terribile che è dolorosa da vedere. Sto lì a fare zapping sui canali, spunta fuori all’improvviso e comincio col “On no, no, no!”.

George Clooney svela anche un paio di curiosità salariali e relazioni rispetto a quello che, al tempo, era il nome più importante del cast di Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger. Se quest’ultimo ricevette ben 25 milioni di dollari per prendere parte al cinecomic, George Clooney dovette accontentarsi di un importo decisamente inferiore: 1 milione di dollari. E spiega anche che lui e il collega non si sono praticamente mai incontrati faccia a faccia sul set del film, nonostante i personaggi di Batman e Mr Freeze condividano più di uno scontro:

Praticamente non ci siamo mai visti. Era una macchina produttiva grande, colossale, in pratica mi sono ritrovato lì a fare quello che mi dicevano di fare.

Batman & Robin, la sinossi del film con George Clooney:

George Clooney interpreta il Cavaliere Oscuro, che si trova ad affrontare i suoi nemici più letali: il glaciale Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger) e la velenosa Poison Ivy (Uma Thurman). Batman non deve proteggere solo Gotham City: il giovane entusiasmo dei suoi compagni nella lotta al crimine Robin (Chris O’Donnell) e Batgirl (Alicia Silverstone) li mette spesso in pericolo. Gli effetti molto speciali includono un’interessante scena di surf nel cielo e l’esorbitante arsenale di armi spara-ghiaccio di Mr. Freeze. Diretto da Joel Schumacher.

