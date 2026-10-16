GF Vip, chi è stato eliminato il 16 ottobre? Il pubblico ha deciso e ora cambiano gli equilibri nella Casa

Pubblicazione: 17 ottobre alle 00:37

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha emesso un nuovo verdetto e questa volta a dover lasciare la Casa è Moreno Morello. Il concorrente è stato eliminato durante la puntata di venerdì 16 ottobre 2026, al termine di un televoto che vedeva coinvolti sei inquilini e che prometteva di modificare ancora una volta gli equilibri del reality di Canale 5. La decisione è arrivata nel corso del decimo appuntamento dell'edizione condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è Moreno #GFVIP https://t.co/SgRCKD6QuI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 16, 2026

In nomination, insieme a Moreno, c'eranoed. Sei concorrenti con percorsi e rapporti molto diversi all'interno della Casa, chiamatiIl meccanismo del televoto chiedeva al pubblico di indicare chi salvare: il concorrente. Alla fine, la scelta è ricaduta proprio su, che ha così visto interrompersi la propria avventura nel reality.

L'eliminazione assume un significato particolare anche alla luce di quanto accaduto nelle puntate precedenti, visto che Moreno era già finito al televoto insieme ad Andreas Müller e Jonathan Kashanian, ma in quell'occasione era riuscito a salvarsi. Il meno votato era stato Jonathan, diventato così il primo candidato alla successiva eliminazione. Nel frattempo, Morello si era ritrovato al centro di alcune discussioni con gli altri concorrenti, soprattutto con Marina La Rosa. Durante le nomination, l'ex protagonista del primo Grande Fratello lo aveva indicato accusandolo di essere troppo rigido nei giudizi.

Moreno, a sua volta, aveva nominato Marina, criticando il suo atteggiamento nei confronti di Jonathan, dando vita ad uno scontro che aveva contribuito ad alimentare le tensioni già presenti tra gli inquilini. Volto storico di Striscia la Notizia, Moreno Morello aveva deciso di mettersi alla prova in un contesto televisivo molto diverso da quello che lo aveva reso popolare. Per oltre vent'anni, con il suo caratteristico abito bianco, aveva raccontato truffe, raggiri e ingiustizie ai danni dei cittadini, e l'ingresso nella Casa rappresentava quindi un'occasione per mostrarsi al pubblico lontano dal ruolo di inviato.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

, segnato da alleanze sempre più evidenti e da una crescente contrapposizione tra giovani e veterani. Anche, così come le tensioni tra Andreas Müller e Megan Ria, ha contribuito ad animare le ultime giornate. C'è poi un precedente che rende questo verdetto ancora più importante. Il 9 ottobre Giancarlo Danto era stato eliminato dal televoto,. Per la puntata del 16 ottobre, invece, era stata annunciata un'eliminazione senza questa possibilità di ripescaggio.

Con l'uscita di Moreno Morello, la Casa perde dunque il suo secondo concorrente, nonché una delle personalità più riconoscibili. E mentre il pubblico ha già espresso la propria scelta dopo le nomination della scorsa puntata, per gli inquilini rimasti in gioco si apre una nuova fase: senza Moreno, anche rapporti, rivalità e strategie potrebbero cambiare direzione.