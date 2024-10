Joseph Quinn e Pedro Pascal si sono ritrovati a parlare dei Fantastici 4 sul set del Gladiatore 2: "Diciamo che Pedro non lo teneva nascosto"

Pubblicazione: 09 ottobre alle 13:00

L’ultimo numero di Total Film - che dopo l’uscita di questo ottobre chiuderà come rivista - é dedicato a Il gladiatore 2 di Ridley Scott e ai suoi protagonisti.

Nel numero, Joseph Quinn (Imperatore Geta) ha parlato del rapporto con Pedro Pascal (Generale Acacio) che sarà suo compagno di avventure ancora a lungo, ora che entrambi fanno parte della famiglia Marvel Studios, nello specifico della Fantastic Family.

É un uomo davvero fantastico! E un ottimo amico. Ricordo di avergli parlato mentre aspettavo di sapere se avrei fatto I Fantastici Quattro. E lui continuava solo a dirmi quanto era emozionato per me! A dire il vero si capiva… che anche lui era in trattative per il film. Diciamo che non lo teneva nascosto. Abbiamo iniziato a parlarne, del potenziale e della prospettiva di lavorare di nuovo insieme. Ne eravamo entrambi davvero entusiasti! È una persona davvero divertente e piena di talento. Stiamo passando deli momenti fantastici insieme!

Come sappiamo, Quinn sarà infatti Johnny Storm (la Torcia Umana) mentre Pascal interpreterà Reed Richards (Mr. Fantastic) in The Fantastic Four, il film Marvel in arrivo l'anno prossimo. Entrambi si sono trovati a lavorare insieme prima ancora di sapere che sarebbero stati di nuovo colleghi e questo ha fatto sì che entrambi instaurassero un legame di profonda amicizia:

Il gladiatore 2 di Ridley Scott, sequel dell’omonimo colossale premio Oscar del 2001, arriverà nelle sale italiane a partire dal il 13 novembre. Nel cast, oltre a Joseph Quinn e Pedro Pascal, il protagonista Paul Mescal, Connie Nielsen e Denzel Washington.