The Fantastic Four, Ebon Moss-Bachrach sulla trasformazione nella Cosa: “Ci stanno lavorando centinaia di fantastici animatori”

Pubblicazione: 16 settembre alle 14:00

Reduce dalla sua vittoria agli Emmy come migliore attore non protagonista in una comedy per The Bear, Ebon Moss-Bachrach ha fatto due chiacchiere con Variety riguardo alla sua trasformazione in Ben Grimm, alias La Cosa, per The Fantastic Four: First Steps.

L’attore, presente all’evento completamente rasato, ha spiegato che il suo cambio di look è stato richiesto per potere procedere al meglio alla motion capture sul set:

Sto girando un sacco di roba in motion capture per i Fantastici 4. Quindi per massimizzare la resa delle mie espressioni in digitale ho dovuto radermi per bene. Alla Cosa ci stanno lavorando un sacco di fantastici animatori, centinaia di persone al lavoro solo su quello. Stiamo girando oramai da sei settimane e ancora non ho potuto vedere niente della resa finale, non so quando sarà possibile a dire il vero. Ma sono davvero curioso di potere finalmente vedere qualcosa.

Abbiamo Joseph Quinn, Vanessa Kirby e Pedro Pascal. Cavolo, quella si che è una squadra veramente bella da vedere. E hanno tutti quanti un animo gentile e grandi cuori, è un piacere lavorare con loro. Mi mancano già.

L’attore ha poi continuato a parlare del suo ruolo nel prossimo colossale cinecomic Marvel Studios, spendendo parole di grande affetto nei confronti dei suoi colleghi:

Fonte / Variety

In attesa di un titolo italiano ufficiale, vi ricordiamo che le riprese persono attualmente in corso e il cinecomic dié programmato per uscire nelle sale il prossimo luglio 2025.