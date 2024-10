Grey's Anatomy 21: la showrunner commenta la maggior presenza di Ellen Pompeo nella nuova stagione

Pubblicazione: 01 ottobre alle 18:14

La showrunner di Grey's Anatomy ha parlato della stagione 21 e della presenza di Ellen Pompeo, interprete di Meredith, nei nuovi episodi, dove apparirà più spesso rispetto ai capitoli precedenti.

Il coinvolgimento di Ellen Pompeo nella serie

Meg Marinis lavora al medical drama fin dalla seconda stagione, quando ha ottenuto un incarico da assistente appena terminato gli studi, senza poter prevedere il percorso che avrebbe compiuto la sua carriera.

Marinis ha spiegato che per la protagonista, che nel 2019 ha annunciato che sarebbe stata meno coinvolta come attrice rimanendo voce narrante e produttrice dello show, c'è sempre la porta aperta, aggiungendo poi:

Averla per più episodi rispetto all'ultima stagione è bello.

Ritornare ad avere a disposizione 18 episodi per stagione ha permesso di dare il giusto spazio alle storie dei personaggi e al coinvolgimento dei vari interpreti del cast, riuscendo inoltre a far lavorare nel migliore dei modi la troupe e il team degli autori.

Il fatto che lo show sia stato spostato da ABC nello slot delle 22 per la prima volta, inoltre, permetterà di proporre tematiche e situazioni più "rischiose", ma senza mai snaturare Grey's Anatomy.

Come proseguirà la storia

La prima metà della stagione riprenderà la narrazione da dove si era interrotta, con molti dei posti di lavoro a rischio a causa della ricerca di Meredith e Amelia (Caterina Scorsone), svelando anche la situazione di Bailey (Chandra Wilson), ma mostrando il lato più vulnerabile di Catherine Fox (Debbie Allen), elemento che potrebbe far cambiare l'idea sulla "villain" della storia.

Chandra e Debbie sono state inoltre protagoniste di una scena in cui Catherine viene schiaffeggiata e sul set le due attrici sono state particolarmente attente e rispettose, ma il momento è invece stato amplificato dalle reazioni degli interpreti dei tirocinanti e dagli effetti creati in post-produzione.

Il coinvolgimento di Ellen Pompeo

Attualmente non è stato confermato il numero di episodi in cui apparirà Ellen Pompeo, ma la storia di Meredith continuerà. La showrunner ha confermato che Ellen torna sul set non appena è disponibile, oltre a essere comunque impegnata come voce narrante.

Meg ha sottolineato:

Potrei scrivere scene con lei e Debbie per tutto il giorno. Se potessi scrivere più puntate in cui Meredith e Catherine si affrontano, lo farei assolutamente. Ma voglio rispettare la sua decisione di assumere un ruolo ridotto in queste stagioni. Averla per più tempo rispetto alla passata stagione è comunque bello.

Per capire come sviluppare la storia di Meredith, la showrunner parla con Ellen e lo studio, organizzando le riprese in blocchi che vengono usati per raccontare archi narrativi composti da più episodi.

Grey's Anatomy potrebbe comunque proseguire a lungo anche nel caso in cui la protagonista non voglia apparire in modo costante, considerando che Meg nota nei tirocinanti alcune delle caratteristiche principali di Meredith, con cui hanno anche un legame personale.

Non c'è niente di più divertente rispetto a vedere i tirocinanti andare contro le regole e scoprire quali sono le conseguenze, specialmente quando sono sotto il controllo di Bailey.

Le relazioni che si sono stabilite tra i vari personaggi e gli ostacoli che affrontano li hanno resi delle presenze che fanno divertire e soddisfano gli autori nel delineare gli episodi. Nella serie, inoltre, arriveranno costantemente nuovi personaggi e ci saranno uscite di scena.

I ritorni

Jesse Williams riprenderà la parte di Jackson a metà della stagione, avendo sfruttando la sua disponibilità per poter coinvolgere il personaggio nelle storie di Meredith, Nick e Catherine.

Jason George, dopo la fine di Station 19, riprenderà invece il ruolo di Ben Warren, ritrovandosi alle prese con un mondo molto diverso da quello che aveva lasciato quando ha detto addio all'ospedale.

La showrunner ha poi anticipato che il coinvolgimento di Scott Speedman si è evoluto rispetto a quanto avessero previsto perché il legame tra Nick e Meredith era perfetto per far compiere dei passi in avanti alla storia della protagonista e ora considera i due personaggi sulla "strada per ottenere un lieto fine".