Pubblicazione: 28 novembre alle 09:15

Le strade di Vice City nascondono molte più celebrità di quanto si possa immaginare e a poco più di una settimana dall'uscita di GTA 6, i giocatori continuano a scoprire riferimenti cinematografici, easter egg e partecipazioni speciali disseminati da Rockstar Games nell'enorme mondo di Leonida. Se gran parte dell'attenzione si è concentrata sulle interpretazioni di Dylan Rourke e Manni L. Perez, rispettivamente nei panni di Jason Duval e Lucia Caminos, anche il cast secondario riserva numerose sorprese. Tra le personalità coinvolte nella produzione figurano infatti attori premiati agli Oscar, protagonisti di celebri serie televisive e alcune delle più importanti star della musica internazionale.

Uno dei nomi più sorprendenti è sicuramente quello di. L'attore britannico, premio Oscar per Il mistero Von Bulow e celebre anche per aver prestato la voce a Scar ne Il re leone, interpreta, il conduttore della stazione radiofonica. Per incontrarlo, dunque, non è necessario completare una particolare missione secondaria: è sufficiente sintonizzarsi sulla giusta frequenza mentre si attraversano le strade di Leonida.

Tra le voci di GTA 6 figura anche Jason Sudeikis, protagonista della serie Ted Lasso, il cui coinvolgimento rappresenta una gradita sorpresa soprattutto per gli appassionati di lunga data della saga. L'attore torna infatti a interpretare Richard Bastion, il controverso conduttore radiofonico già apparso in Grand Theft Auto IV. A distanza di diciotto anni, Rockstar Games ha quindi deciso di recuperare uno dei personaggi attraverso cui aveva raccontato, in chiave satirica, il panorama mediatico americano.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

Particolarmente curiosa è anche la partecipazione di Janelle James, conosciuta soprattutto per il ruolo della preside Ava Coleman nella serie Abbott Elementary. L'attrice presta la voce a Tish, conduttrice di She Got Assets, e ha raccontato sui social di essersi impegnata personalmente per entrare a far parte del progetto, contribuendo anche alla concezione e alla scrittura del suo intervento. Per James, da tempo appassionata della saga, partecipare a GTA 6 ha rappresentato la realizzazione di un sogno.

Nell'elenco delle celebrità individuate da Variety compaiono inoltre. Quest'ultima, nota al pubblico per Euphoria, interpreta, un personaggio che interviene durante il programma radiofonico Ask Dr. Nitta, condotto dalla cantante brasiliana Anitta. Non tutte le partecipazioni, tuttavia, possono essere considerate semplici cameo., storico volto del Saturday Night Live, interpreta Cal Hampton, amico di Jason, mentre, apparso in produzioni come Barry e Non è un paese per vecchi, veste i panni di Brian Heder. Entrambi ricoprono ruoli ricorrenti nella storia del videogioco.

Rockstar Games ha coinvolto anche numerosi protagonisti dell'industria discografica. Lana Del Rey è una delle voci di Back Country Radio, mentre Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones, conduce Gloriana Blues Radio insieme alla leggenda del blues Buddy Guy. Bad Bunny partecipa alle trasmissioni di Cocoteo FM e Weird Al Yankovic intrattiene gli ascoltatori di Vice City FM. Altri artisti, come Sexyy Red e Denzel Curry, compaiono invece direttamente sullo schermo.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

La presenza di così tante personalità dello spettacolo prosegue una tradizione consolidata della saga. Basti pensare a Ray Liotta, voce di Tommy Vercetti in GTA Vice City, oppure a Samuel L. Jackson, interprete dell'agente Frank Tenpenny in GTA San Andreas. Con il nuovo capitolo, però, Rockstar ha ulteriormente ampliato questo legame con il mondo dell'intrattenimento, distribuendo le partecipazioni delle celebrità non soltanto lungo la campagna principale, ma anche attraverso le radio, i podcast e gli incontri che popolano il mondo di gioco.